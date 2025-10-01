До Дня захисників і захисниць України воїни та їхні родини отримають допомогу від громади Києва. Загальна сума становить 90 мільйонів гривень.

Відповідне розпорядження Віталія Кличка про допомогу вже є. Марина Хонда – заступниця Київського міського голови – озвучила деталі, інформує 24 Канал.

Зауважте Кличко розповів про програми підтримки, запроваджені для 150 000 військових-киян та їхніх родин

Деталі про допомогу

За словами Хонди, допомогу отримають понад 68 тисяч мешканців столиці. Гроші надійдуть у межах програми "Підтримка киян – Захисників та Захисниць України".

Зокрема, виплати передбачені: військовослужбовцям та ветеранам з інвалідністю внаслідок війни; учасникам Революції Гідності, які зазнали поранень; членам сімей полонених, зниклих безвісти та загиблих захисників; родинам Героїв України; захисникам та захисницям столиці,

– розповіла заступниця Віталія Кличко.

Хонда додала, що гроші отримають кияни, які:

перебувають на обліку в органах соціального захисту населення столиці або Головного управління Пенсійного фонду України в Києві;

фактично проживають у столиці.

Варто зауважити, що розмір допомоги становитиме від 1200 до 2500 гривень й залежатиме від категорії.

Раніше стало відомо, що Київ знайшов додаткові гроші на підтримку захисників. Це відбулося, попри вилучення з бюджету столиці 8 мільярдів гривень. Раніше Київрада підтримала збільшення фінансування програми "Захисник Києва". Тепер мовиться про 11 мільярдів гривень.