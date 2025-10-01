Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час зустрічі з захисниками, пише 24 Канал.

Що він розповів?

Привітав з Днем Захисників і Захисниць України всіх наших військовослужбовців та вручив 90 відзнак від столиці киянам-захисникам. Сьогодні в лавах ЗСУ понад 150 000 киян. Це люди, завдяки яким столиця живе і працює. А місто робить усе, щоб підтримати своїх воїнів. Від початку року Київ від громади передав на фронт понад 40 000 БпЛА різних типів, 200 систем РЕБ, наземні роботизовані комплекси, автівки. У вересні Київрада збільшила фінансування потреб сил оборони та безпеки ще на 4 мільярди гривень – за програмою "Захисник Києва". Загалом це вже майже 11 мільярдів гривень від початку 2025-го,

– зазначив Віталій Кличко.

Мер наголосив, що окрему увагу Київ приділяє соціальній підтримці військових.

Окрему увагу приділяємо соціальній підтримці. За програмою "Підтримка киян-захисників та захисниць" уже виплачено понад 950 мільйонів гривень на лікування, матеріальну підтримку та допомогу родинам бійців. Щоб військові могли швидко та зручно отримати потрібні послуги, у місті працює Електронний кабінет захисника, де зібрано всю інформацію про пільги, виплати та соцпідтримку. А Київ Мілітарі Хаб став місцем повного супроводу військових та їхніх родин – від юридичної та психологічної до допомоги з працевлаштуванням та навчанням,

– розповів Віталій Кличко.

Як повідомлялося раніше, минулого року Київ виділив на підтримку військових понад 10 мільярдів гривень. В цьому році, попри вилучення центральною владою з бюджету столиці 8 млрд грн, місто знайшло додаткові кошти на ЗСУ. Нещодавно Київрада проголосувала за збільшення фінансування програми "Захисник Києва" в 2025 році до 11 мільярдів гривень.