Президент розсекретив про що вони спілкувалися з сестрою короля Чарльза III. Повідомляє Show 24 з посиланням на сайт Офісу Президента.

До теми Британська принцеса Анна приїхала в Україну й зустрілась з Зеленськими

Володимир Зеленський та принцеса Анна провели зустріч на території Національного заповідника "Софія Київська".

За словами глави держави, вони поспілкувалися про повернення українських дітей, яких викрала Росія, обговорили реабілітацію українських воїнів і впровадження практик безбар'єрності для повноцінної суспільної реінтеграції.

Президент України вже також показав кадри з зустрічі з принцесою Анною. На своїй сторінці в інстаграмі він запостив їхнє спільне відео.

Я вдячний Її Королівській Високості за особливу увагу та підтримку України й наших людей. Дякую за зустріч і спілкування з дітьми, яких вдалося повернути, та нашими ветеранами. Дякую Сполученому Королівству за активну участь у роботі задля повернення всіх наших дітей додому,

– написав Володимир Зеленський.

Що відомо про візит принцеси Анни до України?