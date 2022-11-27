Окупанти розстріляли пенсіонерку та її всиновленого сина на Херсонщині: моторошні фото

Після деокупації Херсонщини почали з'являтися докази неймовірної жорстокості російських солдатів. Зокрема, у селі Львівські Отруби знайшли тіла двох вбитих мирних жителів.

Нещодавно в області знайшли катівні росіян. Місцевих мешканців били електрикою, металевими трубами, їм ламали кістки і все це відбувалося на камеру.

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Розстріляли, вклавши дуло автомата в рот

На звільненій Херсонщині знайшли два тіла цивільних у ямі на подвір'ї, де жив підрозділ російських окупаційних сил. За інформацією Цаплієнка, 49-річного Сергія Новосада вбили пострілом з автомата, вклавши дуло у рот. Після цього окупанти ще пустили чергу з автомата в його тіло.

Все, що залишилось від росіян на деокупованій Херсонщині / Фото Андрій Дубчак

Любов Новосад, 78-річну жінку, яка всиновила Сергія, вбили одним пострілом у голову, скоріше за все вже після сина.

Її тіло лежало над його тілом, як і дві палички старенької, без яких вона не могла пересуватися,

– пише журналіст.

Чоловіка розстріляли та вклали дуло автомата в рот / Фото Андрій Дубчак

За словами Цаплієнка, наразі невідомо, чому цивільних привели на це місце з рідної хати через дорогу та розстріляли.

Тіла цивільних знайшли біля їхнього дому / Фото Андрій Дубчак

Ситуація на Херсонщині: що відомо

23 листопада загарбники обстріляли Херсон з артилерії. Внаслідок обстрілу загинув 73-річний чоловік. Близько 9:35 росіяни атакували із "Градів". Місцеві мешканці повідомляли про задимленість.

Внаслідок обстрілу Херсона 22 листопада загинуло двоє людей, семеро отримали поранення. Очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич заявив, що "постріли і щільність від ворога постійно зростають". Загарбники стріляють зі ствольної артилерії, з мінометів, РСЗВ.

Російські окупанти відвели більшу частину угруповання за 20 кілометрів від Лівого берега Дніпра, а деякі підрозділи перекинули на інші напрямки.

Уздовж узбережжя загарбники розташували спостережні пункти. На відстані 15 – 20 кілометрів від берега звели фортифікаційні споруди та прикопали артилерійську техніку, звідки ведуть обстріли.

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