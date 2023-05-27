Контрнаступ ЗСУ: в Atlantic Council назвали варіанти боїв за Крим

Для України деокупація тимчасово окупованого Криму є одним із пріоритетних оперативних завдань під час очікуваного контрнаступу ЗСУ. Попереду чекають іще запекліші бої, але кінець війни вже цілком помітний.

Про це кажуть західні аналітики. Деякі експерти, зокрема високопоставлені представники США, доволі скептично висловлюються про повернення Криму.

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Ба більше, вони вважають це мету нереалістичною. Україні може заважати дефіцит повітряної потужності та далекобійних вогневих засобів, а також відсутність амфібійних або десантних платформ, що робить фронтальну атаку практично єдиним варіантом.

Але попри складність, завдання далеке від нездійсненного. Адже бойовий дух України та загальновійськовий потенціал перевершує російський, а розгортання до 11 свіжих бригад, оснащених прекрасним західним озброєнням, значно зміцнило сухопутні сили України.

Який вигляд може мати кримський наступ

Українські військові цілком можуть проводити складні рішучі операції з використанням безпілотників, артилерійських ударів і сил спеціального призначення. Успішна переправа через Дніпро і просування до перешийка також похитнуть рішучість і бойовий дух росіян.

Однак може бути й кращий шлях. Минулі вторгнення, хоча і були успішними, часто виявлялися надзвичайно дорогими. Наприклад, під час Кримської війни середини XIX століття британці і французи втратили 165 000 осіб.

Зважаючи на високі втрати, Україна намагатиметься досягти своїх стратегічних цілей, зберігши якомога більшу частину своєї збройної сили та фізичної інфраструктури. Запеклі бої на Кримському півострові також важко позначаться на цивільному населенні. Відповідно, відрізавши Крим від Росії і позбавивши його військової підтримки, Україна могла б досягти своїх військових цілей набагато дешевше.

Відкрита рівнинна місцевість півдня України і відносно хороша мережа доріг створюють сприятливі умови для мобільних операцій і логістичного забезпечення. Підтримка зусиль включатиме продовження тиску на Донецьк і Луганськ на сході України з метою утримання російських військ на місці.

Варіанти подальшого розвитку подій

Якщо спроба розірвати російський сухопутний міст виявиться успішною, можна буде розглянути два варіанти розвитку подій:

розвернутися на Захід і ізолювати російські війська в Херсонській області;

або ж повернути на Схід і спробувати повернути Маріуполь, який окупований Росією з травня 2022 року.

У будь-якому випадку, захоплення Мелітополя спричинило б кризу серед російського політичного і військового керівництва, оскільки російські війська на Півдні і Сході були б відрізані одне від одного, що унеможливило б узгоджену оборону на оперативному рівні.