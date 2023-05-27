Контрнаступление ВСУ: в Atlantic Council назвали варианты боев за Крым

Для Украины деоккупация временно оккупированного Крыма является одной из приоритетных оперативных задач во время ожидаемого контрнаступления ВСУ. Впереди ждут еще более ожесточенные бои, но конец войны уже вполне заметен.

Об этом говорят западные аналитики. Некоторые эксперты, в частности, высокопоставленные представители США, довольно скептически высказываются о возвращении Крыма.

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Более того, они считают это цель нереалистичной. Украине может мешать дефицит воздушной мощности и дальнобойных огневых средств, а также отсутствие амфибийных или десантных платформ, что делает фронтальную атаку практически единственным вариантом.

Но, несмотря на сложность, задача далека от невыполнимой. Ведь боевой дух Украины и общевоенный потенциал превосходит российский, а развертывание в 11 свежих бригад, оснащенных прекрасным западным вооружением, значительно укрепило сухопутные силы Украины.

Как выглядит крымское наступление

Украинские военные могут проводить сложные решительные операции с использованием беспилотников, артиллерийских ударов и сил специального назначения. Успешная переправа через Днепр и продвижение к перешейку пошатнут решимость и боевой дух россиян.

Однако может быть и лучший путь. Прошлые вторжения, хотя и были успешными, часто оказывались очень дорогими. К примеру, во время Крымской войны середины XIX века британцы и французы потеряли 165 000 человек.

Ввиду высоких потерь Украина будет пытаться достичь своих стратегических целей, сохранив как можно большую часть своей вооруженной силы и физической инфраструктуры. Упорные бои на Крымском полуострове также тяжело скажутся на гражданском населении. Соответственно, отрезав Крым от России и лишив его военной поддержки, Украина могла бы добиться своих военных целей гораздо дешевле.

Открытая равнинная местность юга Украины и относительно хорошая сеть дорог создают благоприятные условия для мобильных операций и логистического обеспечения. Поддержка усилий будет включать продолжающееся давление на Донецк и Луганск на востоке Украины с целью удержания российских войск на месте.

Варианты дальнейшего развития событий

Если попытка разорвать русский сухопутный мост окажется удачной, можно будет разглядеть два варианта развития событий:

развернуться на Запад и изолировать русские войска в Херсонской области;

или же вернуть на Восток и попытаться вернуть Мариуполь, оккупированный Россией с мая 2022 года.

В любом случае, захват Мелитополя привел бы к кризису среди российского политического и военного руководства, поскольку российские войска на Юге и Востоке были бы отрезаны друг от друга, что сделало бы невозможным согласованную оборону на оперативном уровне.