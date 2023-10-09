Для дітей з деокупованих територій: харків’янин видав розмальовки з унікальними фортецями

Проєкт "Фортеці Слобідської України" реалізував історик Андрій Парамонов. На сторінках книжки-розмальовки він зобразив фортеці Харківщини, частково Сумщини та Донеччини.

Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко розповіла, що ця історична довідка важлива й тим, що інформує про факти, які були ще до так званої русифікації Слобожанщини. Наприклад, зображені герби й фортеці є значно багатшими, ніж ті, які з'явилися після втручання Росії.

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Сьогодні кожне наше місто є фортецею

Автор реалізував свій задум разом із командою ілюстраторів та архітекторів. У дитячій книжці, яку можна розмалювати, максимально реалістично зобразили ті фортеці, навколо яких базувалися міста. Наприклад, колись фортеця стояла у самому центрі Харкова. Сьогодні на Слобожанщині важко знайти хоча б земляні вали, які від них залишилися.

Сьогодні весь світ знає про наші міста, які перебувають під обстрілами, в окупації або за які тривали важкі бої. Коли ти історично до них повертаєшся, то бачиш, що вони були містами-фортецями в ХVII столітті й теж відбивали напади ворога,

– розповів Андрій Парамонов.

Видання наповнене невідомими історичними фактами та цікавими розвідками. Щобільше, в автора розмальовки є чимало ґрунтовних і масштабних історичних робіт, які показують наскільки багатою є наша історія, зокрема на Слобожанщині.

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Розмальовки отримують діти на деокупованих територіях

Після втручання Росії, в Слобідських населених пунктів забрали велику частину їхньої ідентичності. Змінили навіть герби. Тому в розмальовці біля кожного ескізу зобразили історичні герби такими, якими вони були колись – значно багатші та яскравіші.

Важливо й те, що книжки-розмальовки не купують, а роздають дітям на деокупованих територіях. Це робиться спільно з благодійним фондом, який допоміг їх надрукувати.

Я б продовжив таку серію, оскільки фортець у нас дуже багато, чимало з них не потрапили в книжку. Також це для того, щоб діти розуміли, що у нас було славне минуле,

– підкреслив автор.

До слова, книга буде цікавою не тільки для дітей, але й для дорослих, оскільки розповідає про невідомі деталі. Наприклад, на Чугуївський фортеці показано історичний підземний хід з міста до річки, тобто коли була засада, люди могли спускатися і ховатися за водою. Цінність видання й в тому, що діти не деокупованих територіях зможуть дізнавати про те, якою багатою та цікавою є історія рідного краю.

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