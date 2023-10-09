Для детей с деоккупированных территорий: харьковчанин издал раскраски с уникальными крепостями
Проект "Фортеці Слободской Украины" реализовал историк Андрей Парамонов. На страницах книжки-раскраски он изобразил крепости Харьковщины, частично Сумщины и Донетчины.
Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко рассказала, что эта историческое исследование важно и тем, что информирует о фактах еще до так называемой русификации Слобожанщины. Например, изображенные гербы и крепости значительно богаче, чем появившиеся после вмешательства России.
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Сегодня каждый наш город является крепостью
Автор реализовал свой замысел вместе с командой иллюстраторов и архитекторов. В детской книжке, которую можно разрисовать, максимально реалистично изобразили те крепости, вокруг которых базировались города. К примеру, когда-то крепость стояла в самом центре Харькова. Сегодня на Слобожанщине трудно найти хотя бы оставшиеся от них земляные валы.
Сегодня весь мир знает о наших городах, которые находятся под обстрелами, в оккупации или за которые идут тяжелые бои. Когда ты исторически к ним возвращаешься, то видишь, что они были городами-крепостями в ХVII веке и тоже отражали нападения врага,
– рассказал Андрей Парамонов.
Издание наполнено неизвестными историческими фактами и интересными разведками. Более того, у автора раскраски есть немало основательных и масштабных исторических работ, которые показывают насколько богата наша история, в частности на Слобожанщине.
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Раскраски получают дети на деоккупированных территориях
После вмешательства России у Слободских населенных пунктов забрали большую часть их идентичности. Сменили даже гербы. Поэтому в раскраске у каждого эскиза изобразили исторические гербы такими, какими они были когда-то – богаче и ярче.
Важно и то, что книжку-раскраску не покупают, а раздают детям на деоккупированных территориях. Это делается совместно с благотворительным фондом, который помог их напечатать.
Я бы продолжил такую серию, поскольку крепостей у нас очень много, многие из них не попали в книгу. Также это для того, чтобы дети понимали, что у нас было славное прошлое,
– подчеркнул автор.
К слову, книга будет интересна не только для детей, но и для взрослых, поскольку рассказывает о неизвестных деталях. Например, на Чугуевской крепости показано исторические подземные ходы из города к реке, то есть когда была засада, люди могли спускаться и прятаться за водой. Ценность издания и в том, что дети не деоккупированных территориях смогут узнавать о том, как богата и интересна история родного края.
Россияне продолжают террор на Харьковщине: последние новости
- Российские военные 5 октября атаковали село Гроза на Харьковщине. На небольшое кафе, в котором в тот день проходили поминки, направили ракету. В здании находились около 60 человек, 52 – погибли. Специалисты продолжают работу, потому что пропавшими без вести до сих пор числятся 5 человек.
- Поскольку село небольшое, на поминках были люди практически из каждого дома. Местные рассказывают, что одна российская ракета уничтожила практически все село. Людей в нем осталось единицы, а почти на каждом дворе пройдут похороны.
- На следующий день после трагедии в Харьковской области, россияне попали "Искандером" по областному центру. Они нанесли удар по домам, в которых проживали люди. Под завалами нашли тело 10-летнего мальчика и его бабушки. Ранение также получил 11-месячный брат погибшего ребенка.