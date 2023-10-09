Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко розповіла, що ця історична довідка важлива й тим, що інформує про факти, які були ще до так званої русифікації Слобожанщини. Наприклад, зображені герби й фортеці є значно багатшими, ніж ті, які з'явилися після втручання Росії.
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Сьогодні кожне наше місто є фортецею
Автор реалізував свій задум разом із командою ілюстраторів та архітекторів. У дитячій книжці, яку можна розмалювати, максимально реалістично зобразили ті фортеці, навколо яких базувалися міста. Наприклад, колись фортеця стояла у самому центрі Харкова. Сьогодні на Слобожанщині важко знайти хоча б земляні вали, які від них залишилися.
Сьогодні весь світ знає про наші міста, які перебувають під обстрілами, в окупації або за які тривали важкі бої. Коли ти історично до них повертаєшся, то бачиш, що вони були містами-фортецями в ХVII столітті й теж відбивали напади ворога,
– розповів Андрій Парамонов.
Видання наповнене невідомими історичними фактами та цікавими розвідками. Щобільше, в автора розмальовки є чимало ґрунтовних і масштабних історичних робіт, які показують наскільки багатою є наша історія, зокрема на Слобожанщині.
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Розмальовки отримують діти на деокупованих територіях
Після втручання Росії, в Слобідських населених пунктів забрали велику частину їхньої ідентичності. Змінили навіть герби. Тому в розмальовці біля кожного ескізу зобразили історичні герби такими, якими вони були колись – значно багатші та яскравіші.
Важливо й те, що книжки-розмальовки не купують, а роздають дітям на деокупованих територіях. Це робиться спільно з благодійним фондом, який допоміг їх надрукувати.
Я б продовжив таку серію, оскільки фортець у нас дуже багато, чимало з них не потрапили в книжку. Також це для того, щоб діти розуміли, що у нас було славне минуле,
– підкреслив автор.
До слова, книга буде цікавою не тільки для дітей, але й для дорослих, оскільки розповідає про невідомі деталі. Наприклад, на Чугуївський фортеці показано історичний підземний хід з міста до річки, тобто коли була засада, люди могли спускатися і ховатися за водою. Цінність видання й в тому, що діти не деокупованих територіях зможуть дізнавати про те, якою багатою та цікавою є історія рідного краю.
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- Російські військові 5 жовтня атакували село Гроза на Харківщині. На невелике кафе, в якому того дня відбувалися поминки, скерували ракету. У будівлі перебувало близько 60 людей, 52 – загинули. Фахівці продовжують роботу, бо зниклими безвісти досі вважаються 5 людей.
- Оскільки село невелике, на поминках були люди практично з кожного будинку. Місцеві розповідають, що одна російська ракета знищила практично все село. Людей у ньому залишилося одиниці, а майже на кожному подвір'ї відбудуться похорони.
- На наступний день після трагедії на Харківщині, росіяни влучили "Іскандером" по обласному центру. Вони завдали удару по будинках, в яких проживали люди. Під завалами знайшли тіло 10-річного хлопчика та його бабусі. Поранення також отримав 11-місячний брат загиблої дитини.