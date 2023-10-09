Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко рассказала, что эта историческое исследование важно и тем, что информирует о фактах еще до так называемой русификации Слобожанщины. Например, изображенные гербы и крепости значительно богаче, чем появившиеся после вмешательства России.

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Сегодня каждый наш город является крепостью

Автор реализовал свой замысел вместе с командой иллюстраторов и архитекторов. В детской книжке, которую можно разрисовать, максимально реалистично изобразили те крепости, вокруг которых базировались города. К примеру, когда-то крепость стояла в самом центре Харькова. Сегодня на Слобожанщине трудно найти хотя бы оставшиеся от них земляные валы.

Сегодня весь мир знает о наших городах, которые находятся под обстрелами, в оккупации или за которые идут тяжелые бои. Когда ты исторически к ним возвращаешься, то видишь, что они были городами-крепостями в ХVII веке и тоже отражали нападения врага,

– рассказал Андрей Парамонов.

Издание наполнено неизвестными историческими фактами и интересными разведками. Более того, у автора раскраски есть немало основательных и масштабных исторических работ, которые показывают насколько богата наша история, в частности на Слобожанщине.

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Раскраски получают дети на деоккупированных территориях

После вмешательства России у Слободских населенных пунктов забрали большую часть их идентичности. Сменили даже гербы. Поэтому в раскраске у каждого эскиза изобразили исторические гербы такими, какими они были когда-то – богаче и ярче.

Важно и то, что книжку-раскраску не покупают, а раздают детям на деоккупированных территориях. Это делается совместно с благотворительным фондом, который помог их напечатать.

Я бы продолжил такую серию, поскольку крепостей у нас очень много, многие из них не попали в книгу. Также это для того, чтобы дети понимали, что у нас было славное прошлое,

– подчеркнул автор.

К слову, книга будет интересна не только для детей, но и для взрослых, поскольку рассказывает о неизвестных деталях. Например, на Чугуевской крепости показано исторические подземные ходы из города к реке, то есть когда была засада, люди могли спускаться и прятаться за водой. Ценность издания и в том, что дети не деоккупированных территориях смогут узнавать о том, как богата и интересна история родного края.

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