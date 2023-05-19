Росія нагло вивозить українців до своїх "депресивних" районів: у ворога є чітка мета

Росія масово депортує українців, зокрема дітей, з тимчасово окупованої території Херсонської області. Переважно людей вивозять до "депресивних" районів країни-терористки.

Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський розповів 24 Каналу про примусову "евакуацію" українців та про ситуацію у Херсонській області. Він додав, що російські загарбники чинять шалений тиск на українців в окупації.

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Примусова депортація та паспортизація

Заступник голови Херсонської обласної ради зазначив, що українців депортують до "депресивних" районів Росії з демографічною проблемою.

Головна мета цієї "евакуації" – розв'язання демографічної проблеми,

– наголосив Соболевський.

Насамперед Росія зацікавлена у дітях та молоді. Країна-агресорка хоче, аби саме вони стали частиною "руського міра".

Тим, хто залишиться жити "на болотах" росіяни обіцяють житлові сертифікати й грошову допомогу. Проте насправді ніякої підтримки ніхто не отримує, про неї хіба що показують сюжети на пропагандистських каналах.

"Людей просто кидаю і кажуть, що вони ще мають бути вдячні за те, що їм дали російське громадянство за спрощеною системою", – зазначив заступник голови Херсонської обласної ради.

Зараз побільшало випадків, коли чоловікам призовного віку, які отримали паспорт Росії, приходять повістки.

Українців хочуть мобілізувати для того, щоб вони воювали проти власного народу,

– додав Соболевський.

Яка ситуація на окупованій території Херсонської області: дивіться відео

Хочуть тікати з Лівобережжя

На лівобережній частині Херсонщини, яка тимчасово окупована ворогом, Росія посилила фільтраційні заходи та збільшила кількість блокпостів.

На окупованій частині Херсонської області росіяни також продовжують примусову паспортизацію, застосовуючи пряме насильство щодо людей, які відмовляються від російського паспорта. Окупанти знову намагаються робити так зване "оздоровлення" та "евакуацію" дітей.

Люди там абсолютно незахищені. Проте вони живуть з Україною в серці й дуже чекають на звільнення,

– сказав Соболевський.

Російські солдати бояться контрнаступу ЗСУ і не вірять, що зможуть утримувати території. Серед окупантів дуже багато охочих залишити Херсонщину.

"Зараз ЗСУ роблять фантастичні речі. Вони проводять роботу по вогневому контролю, контрбатарейній боротьбі, аби поменшало обстрілів наших населених пунктів. Постійно знищують військові склади та техніку росіян", – підсумував заступник голови Херсонської обласної ради.

Ситуація на Херсонщині: коротко