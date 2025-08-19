Сполучені Штати Америки повернули до України депортованих громадян. Цим займалася імміграційна та митна служба країни.

Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення служби в Х.

Українців повертають зі США: що відомо?

У вівторок, 19 серпня, в мережі з'явилися фотографії, зроблені під час повернення українських іноземців додому. Служба ICE наказала депортувати їх зі Сполучених Штатів, тож громадян примусово вивезли.

Перші депортовані чоловіки вже доїхали до українського кордону.



США депортували українців / Фото служби ICE

Служба ICE (Immigration and Customs Enforcement) – це федеральна імміграційна та митна служба США, що здійснює контроль за дотриманням імміграційного законодавства та захист національної безпеки. Її працівники виявляють нелегальних іммігрантів, затримують їх та депортують з країни. Також служба займається виявленням контрабанди, кіберзлочинами тощо.

Чому українців депортували зі США?

24 громадян України вирішили депортувати зі США ще в червні. Однак через логістичні проблеми лише зараз їх почали відправляти в Україну. До цього українців затримали та тримали в депортаційних центрах.

Посольство України в Сполучених Штатах повідомило, що раніше не отримували інформацію про можливу депортацію українців із території США. Однак після визначення переліку цих людей ICE розпочав процес депортації.

США можуть депортувати іммігрантів через низку порушень. Наприклад, з країни можуть вислати тих, хто має прострочену візу, незаконно працевлаштовані або порушили умови гуманітарного статусу.

Також депортувати можуть, якщо громадянин надав фальшиві дані. Окрім цього, навіть дрібні правопорушення можуть призвести до депортації.

Якщо імміграційний суд ухвалив рішення про депортацію, то людина більше не може перебувати на території США.