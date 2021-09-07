Депутати Європарламенту спростували заяву президентки Естонії про "20 років для вступу в ЄС"
Джерело:24 канал
Депутати Європарламенту спростували заяву президентки Естонії Керсті Кальюлайд про те, що "Україні треба 20 років для вступу в ЄС". Наголосили, що період цього шляху залежить лише від самої України.
Політика розширення ЄС триває майже 5 десятиліть. Однак критерії членства залишаються незмінними. Про це мовиться у заяві депутатів Європарламенту.
До теми Потрібно 20 років роботи, – президентка Естонії про те, коли Україна увійде в ЄС
Для ЄС потрібні реформи
Прагнення України до членства в ЄС останніми роками визначає Угода про асоціацію та Угода про глибоку та всеосяжну вільну торгівлю. Тож депутати зауважили, що Україні спочатку доведеться повністю впровадити Угоду про асоціацію. Зокрема, шляхом реформ в політичній, правовій системі та в економічній сфері. Наголосили, що боротьба з корупцією в судах є центральним завданням.
Однак в ЄС окремо відзначили, що досягнення України тішать, тому з нетерпінням чекають подальшого прогресу. Однак це важливо насамперед не для ЄС, а для самої країни.
Коли Україна може увійти в ЄС
Зауважили, що відповідь на це питання залежить саме від темпу та результатів реформ.
Ми, друзі України в Європарламенті, підтримуємо європейські прагнення України та вважаємо, що це внесе належний внесок у проєкт об'єднаного Євросоюзу...Наша мета – наступне десятиліття політики Східного партнерства ЄС щодо України буде різними за змістом і досягненнями,
– підсумували депутати.
Що цьому передувало
- Президентка Естонії Керсті Кальюлайд сказала, що Євросоюзу слід бути сміливішим щодо питання України. Зокрема, вона вважає, що потрібне якесь рішення для Східних партнерів.
- Однак, на думку політикині, Україні необхідно "ще 20 років роботи" для членства в ЄС. За її словами, поки що держава не підходить під вимоги членства в ЄС.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав заяву недоречною.
- На думку віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, такі висловлювання Кальюлайд є спробою пояснити неготовність ЄС до розширення.