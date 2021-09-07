Депутати Європарламенту спростували заяву президентки Естонії про "20 років для вступу в ЄС"

Депутати Європарламенту спростували заяву президентки Естонії Керсті Кальюлайд про те, що "Україні треба 20 років для вступу в ЄС". Наголосили, що період цього шляху залежить лише від самої України.

Політика розширення ЄС триває майже 5 десятиліть. Однак критерії членства залишаються незмінними. Про це мовиться у заяві депутатів Європарламенту.

До теми Потрібно 20 років роботи, – президентка Естонії про те, коли Україна увійде в ЄС

Для ЄС потрібні реформи

Прагнення України до членства в ЄС останніми роками визначає Угода про асоціацію та Угода про глибоку та всеосяжну вільну торгівлю. Тож депутати зауважили, що Україні спочатку доведеться повністю впровадити Угоду про асоціацію. Зокрема, шляхом реформ в політичній, правовій системі та в економічній сфері. Наголосили, що боротьба з корупцією в судах є центральним завданням.

Однак в ЄС окремо відзначили, що досягнення України тішать, тому з нетерпінням чекають подальшого прогресу. Однак це важливо насамперед не для ЄС, а для самої країни.

Коли Україна може увійти в ЄС

Зауважили, що відповідь на це питання залежить саме від темпу та результатів реформ.

Ми, друзі України в Європарламенті, підтримуємо європейські прагнення України та вважаємо, що це внесе належний внесок у проєкт об'єднаного Євросоюзу...Наша мета – наступне десятиліття політики Східного партнерства ЄС щодо України буде різними за змістом і досягненнями,

– підсумували депутати.

Що цьому передувало