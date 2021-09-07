Депутаты Европарламента опровергли заявление президента Эстонии про "20 лет для вступления в ЕС"

Депутаты Европарламента опровергли заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что "Украине нужно 20 лет для вступления в ЕС". Отметили, что период этого пути зависит только от самой Украины.

Политика расширения ЕС длится почти 5 десятилетий. Однако критерии членства остаются неизменными. Об этом говорится в заявлении депутатов Европарламента.

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Для ЕС нужны реформы

Стремление Украины к членству в ЕС в последние годы определяет соглашение об ассоциации и соглашение о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле. Поэтому депутаты отметили, что Украине сначала придется полностью внедрить Соглашение об ассоциации. В частности, путем реформ в политической, правовой системе и в экономической сфере. Подчеркнули, что борьба с коррупцией в судах является центральной задачей.

Однако в ЕС отдельно отметили, что достижения Украины радуют, поэтому с нетерпением ждут дальнейшего прогресса. Однако это важно прежде всего не для ЕС, а для самой страны.

Когда Украина может войти в ЕС

Отметили, что ответ на этот вопрос зависит именно от темпа и результатов реформ.

Мы, друзья Украины в Европарламенте, поддерживаем европейские стремления Украины и считаем, что это внесет должный вклад в проект объединенного Евросоюза… Наша цель – следующее десятилетие политики Восточного партнерства ЕС в отношении Украины будет разными по содержанию и достижениям,

– подытожили депутаты.

Что этому предшествовало