Однако и сказала фразу, которая стала в украинском обществе резонансной. Мол, нашей стране нужно еще 20 лет работать, чтобы действительно иметь шансы войти в состав Евросоюза.
Мнение к теме Здесь вопрос, готова ли Европа, – политический эксперт о членстве Украины в ЕС
"То же самое говорили и эстонцам"
По этому поводу высказался министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 27 августа в эфире одного из украинских телеканалов.
- Заявление Кальюлайд он назвал неуместным.
- И напомнил, что "немногим более 20 лет назад западные страны таким же менторским тоном говорили литовцам, латышам и эстонцам: вам надо 20 – 30 лет, чтобы до ЕС и НАТО дозреть".
Поэтому, безусловно, мне было странно слышать эти слова от президента Эстонии. Я с ней разговаривал до этого, и она была оптимистичной. Я не знаю, что на нее повлияло, но эти заявления не соответствуют дружественному характеру наших отношений,
– заявил Кулеба.
И добавил, что Украина уже передала возмущение этими словами в эстонское МИД:
- "Мы разочарованы такими заявлениями и считаем их неуместными".
- "Такие вещи не должны звучать от друзей и партнеров".
Обратите внимание и на следующее:
- Накануне, 26 августа, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сказала, что слова президента Эстонии – это скорее сигнал о неготовности ЕС, чем действительно о неготовности Украины.
- К слову, в том же интервью, которое появилось 25 августа, Керсти Кальюлайд сделала еще несколько резких заявлений. Например, что не стоит эстонцам инвестировать в Украину – потому как можно все потерять.