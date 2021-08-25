Кальюлайд считает, что нужно какое-то решение для восточных партнеров. Политик имеет в виду полноценное членство или новый формат для государств, которые имеют амбиции. Речь идет об Украине, Молдове и Грузии.

К теме Территориальную целостность Украины необходимо восстановить, – Кальюлайд посетила админграницу с Крымом

Страны не выполняют критерии членства, – президент Эстонии

Политик подчеркнула, что является сторонницей просто расширения, но это продлится долго. Она напомнила, что вступление в ЕС имеет кучу условий.

И, откровенно, ни одно из ваших государств не выполняет критерии членства. Вам понадобится с 20 лет работы, пока Вы дойдете до этой готовности... все три страны имеют проблемы с судами. Вы не подходите под требования членства в ЕС!

– сказала президент.

Поэтому, по словам Кальюлайд, странам помог бы некий промежуточный этап. ЕС готов помогать, но работу следует выполнять государствам.

Последние новости о пути Украины в ЕС