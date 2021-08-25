Кальюлайд считает, что нужно какое-то решение для восточных партнеров. Политик имеет в виду полноценное членство или новый формат для государств, которые имеют амбиции. Речь идет об Украине, Молдове и Грузии.
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Страны не выполняют критерии членства, – президент Эстонии
Политик подчеркнула, что является сторонницей просто расширения, но это продлится долго. Она напомнила, что вступление в ЕС имеет кучу условий.
И, откровенно, ни одно из ваших государств не выполняет критерии членства. Вам понадобится с 20 лет работы, пока Вы дойдете до этой готовности... все три страны имеют проблемы с судами. Вы не подходите под требования членства в ЕС!
– сказала президент.
Поэтому, по словам Кальюлайд, странам помог бы некий промежуточный этап. ЕС готов помогать, но работу следует выполнять государствам.
Последние новости о пути Украины в ЕС
- Президент Латвии Эгилс Левитс во время саммита Крымской платформы встретился с президентом Владимиром Зеленским. Латвийский лидер пообещал помощь Украине на пути в НАТО и ЕС.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль в августе заявил, что Украина выполнила условия для получения второго транша помощи от ЕС.
- Зеленский вместе с президентом Польши Анджеем Дудой опубликовал совместную статью во французском Le Figaro. Политики констатировали, что место Украины – в ЕС.
- Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что ЕС поддерживает работу Украины по более тесной интеграции. Однако вступление нашего государства в Союз маловероятно в следующие 3 – 5 лет.