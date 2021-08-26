Такие предсказания не имеют никаких расчетов, – Стефанишин

Скорость интеграции зависит не только от Украины, но и от ЕС. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции подчеркнула, что предсказания даты вступления не имеют под собой никаких конкретных расчетов.

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Я вижу в этом заявлении госпожи Кальюлайд очередной сигнал о неготовности ЕС к расширению и попытку объяснить это из-за якобы неготовности самих стран Восточного соседства,

– заявила политик.

Когда Украина вступит в ЕС – зависит от политической воли государств-членов. Это не технический процесс.

"Сегодня мяч на стороне ЕС. У Украины есть все основания получить официальный статус страны-кандидата в члены ЕС", – заверила Стефанишин.

Украина знает о реформах

Киев осознает, что должен осуществить реформы, чтобы достичь уровня безопасности и благосостояния стран ЕС и НАТО.

Напоминая Украине об этих реформах отдельные страны-члены НАТО и ЕС забывают упомянуть, что ни одна из них не проходила подобных структурных трансформаций без мощной внешней поддержки,

– подчеркнула чиновница.

Что говорила президент Эстонии

Кальюлайд заявила, что Украина, Молдова и Грузия не выполняют обязательства для вступления в ЕС. Мол, у стран есть проблемы с судами и для вступления в Союз им нужно работать еще 20 лет.