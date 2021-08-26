Такі передбачення не мають жодних розрахунків, – Стефанішина

Швидкість інтеграції залежить не лише від України, але й від ЄС. Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції наголосила, що передбачення дати вступу не мають під собою жодних конкретних розрахунків.

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Я бачу в цій заяві пані Кальюлайд черговий сигнал про неготовність ЄС до розширення і спробу пояснити це через нібито неготовність самих країн східного сусідства,

– заявила політикиня.

Коли Україна вступить у ЄС – залежить від політичної волі держав-членів. Це не технічний процес.

"Сьогодні м'яч на стороні ЄС. Україна має всі підстави отримати офіційний статус країни-кандидата у члени ЄС", – запевнила Стефанішина.

Україна знає про реформи

Київ усвідомлює, що повинен здійснити реформи, аби досягнути рівня безпеки та добробуту країн ЄС та НАТО.

Нагадуючи Україні про ці реформи окремі країни-члени НАТО і ЄС забувають згадати, що жодна з них не проходила подібних структурних трансформацій без потужної зовнішньої підтримки,

– підкреслила чиновниця.

Що казала президента Естонії

Кальюлайд заявила, що Україна, Молдова та Грузія не виконують зобов'язання для вступу в ЄС. Мовляв, у країн є проблеми з судами і для вступу в Союз їм потрібно працювати ще 20 років.