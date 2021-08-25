Об этом заявил политический эксперт Тарас Семенюк в эфире 24 канала. По его словам, Украина прилагает много усилий, чтобы соответствовать стандартам Европейского Союза и это вопрос не одного года.

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Европа не готова к расширению

Как отметил Семенюк, с 2014 года в Украине было сделано довольно много в вопросе уменьшения коррупции в государственных учреждениях. Страна движется своим путем в ЕС, а членство – это лишь вопрос времени.

Здесь вопрос в другом – готова ли Европа к расширению,

– заявил политический эксперт.

Обратите внимание! В НАТО подтвердили решение Бухарестского саммита. В нем говорится о том, что Украина и Грузия станут членами Североатлантического альянса.

По мнению Семенюка, пока сама Европа не готова к расширению и это является фактом для многих. Изменится ли эта ситуация через 5 – 10 лет – неизвестно.

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Политический эксперт также добавил, что сейчас ЕС переживает определенный кризис и не отвечает вызовам, перед которыми стоит Европа. В том числе и в геополитическом плане.

Семенюк рассказал о вступлении Украины в НАТО смотрите видео

Что этому предшествовало