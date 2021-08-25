Про це заявив політичний експерт Тарас Семенюк в ефірі 24 каналу. За його словами, Україна докладає багатьох зусиль, щоб відповідати стандартам Європейського Союзу й це питання не одного року.

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Європа не готова до розширення

Як зауважив Семенюк, з 2014 року в Україні було зроблено доволі багато у питанні зменшення корупції в державних інституціях. Країна рухається своїм шляхом до ЄС, а набуття членства – це лише питання часу.

Тут питання в іншому – чи готова Європа до розширення,

– заявив політичний експерт.

Зверніть увагу! У НАТО підтвердили рішення Бухарестського саміту. У ньому мовиться про те, що Україна і Грузія стануть членами Північноатлантичного альянсу.

На думку Семенюка, наразі сама Європа не готова до розширення й це є фактом для багатьох. Чи зміниться ця ситуація через 5 – 10 років – невідомо.

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Політичний експерт також додав, що наразі ЄС переживає певну кризу й не відповідає викликам, перед якими стоїть Європа. Зокрема, й у геополітичному плані.

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Що цьому передувало