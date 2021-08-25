Про це заявив політичний експерт Тарас Семенюк в ефірі 24 каналу. За його словами, Україна докладає багатьох зусиль, щоб відповідати стандартам Європейського Союзу й це питання не одного року.
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Європа не готова до розширення
Як зауважив Семенюк, з 2014 року в Україні було зроблено доволі багато у питанні зменшення корупції в державних інституціях. Країна рухається своїм шляхом до ЄС, а набуття членства – це лише питання часу.
Тут питання в іншому – чи готова Європа до розширення,
– заявив політичний експерт.
На думку Семенюка, наразі сама Європа не готова до розширення й це є фактом для багатьох. Чи зміниться ця ситуація через 5 – 10 років – невідомо.
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Політичний експерт також додав, що наразі ЄС переживає певну кризу й не відповідає викликам, перед якими стоїть Європа. Зокрема, й у геополітичному плані.
Семенюк розповів про вступ України до НАТО: дивіться відео
Що цьому передувало
- Керсті Кальюлайд заявила, що Естонія підтримує ПДЧ та зближення України з НАТО. Однак невідомо, коли це стане можливим.
- За словами президентки Естонії, потрібно спершу дочекатися "повороту історії".
- На запитання про те, чи є відновлення контролю над усією територією передумовою вступу України до НАТО, Кальюлайд дала ствердну відповідь.