Фармацевтичні пристрасті: Держлікслужба знову пішла війною на сервіс Тabletki․ua

Tabletki.ua відкинули звинувачення голови Держлікслужби про "незаконність" своєї діяльності, запевняючи, що завжди діяли згідно з чинним законодавством.

Аптечний прайс-агрегатор Tabletki.ua спростовує закиди від голови Держлікслужби Романа Ісаєнка про те, що сервіс працює поза правовим полем.

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Позиція Тabletki.ua

Зокрема, представники Tabletki.ua наголосили, що завжди діяли у повній відповідності до чинного законодавства, а воно жодним чином не забороняє діяльність прайс-агрегаторів, зокрема обмін інформацією між аптеками та споживачами та бронювання чи резервування лікарських засобів.

"Ми здивовані риторикою очільника Держлікслужби, адже вважали, що процес погодження оновлених змін до ліцензійних умов вийшов на фінішну пряму. Ще в липні ми подали до ДЛС спільну з АПАУ (ред. – найбільша професійна асоціація, яка об'єднує аптеки України) пропозицію щодо формулювання змін, яка врахувала як побажання аптек, так і наше бачення.

І голова Держлікслужби, і міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко та його перший заступник Сергій Дубров неодноразово публічно підтверджували, що не мають жодних претензій до діяльності Tabletki.ua. Наш сервіс завжди діяв у повній відповідності до чинного законодавства, яке жодним чином не забороняє діяльність прайс-агрегаторів, зокрема з обміну інформацією між аптеками та споживачами, серед іншого про бронювання чи резервування лікарських засобів", – наголосив співзасновник сервісу Тabletki.ua Олександр Муравщик.

В коментарі виданню LB.ua голова Держлікслужби звинуватив прайс-агрегатори в роботі поза правовим полем і неможливості контролювати з боку держави, які саме препарати можна забронювати. Своєю чергою Тabletki.ua вважають це твердження не коректним, адже сервіс працює лише з ліцензованими аптеками. А вже аптеки несуть відповідальність за повноту та достовірність інформації, розміщеної на нашій платформі.

Ми завжди оперативно реагуємо на запити будь-яких державних органів, включно з ДЛС, та сумлінно надаємо всю запитувану чиновниками інформацію. Запропоновані Дерлікслужбою у квітні цього року зміни до ліцензійних умов, на жаль, вели до повної заборони діяльності прайс-агрегаторів, а не до посилення конкуренції з боку аптечних мереж. Саме тому наш сервіс рішуче виступив проти цих змін та ініціював обговорення з ДЛС та МОЗ. Сподіваємося, що наш діалог з ДЛС триватиме конструктивно і далі, а фінальна версія змін врахує спільні напрацювання та погоджену позицію нашого сервісу та аптечної спільноти,

– підкреслює Олександр Муравщик.

Подробиці скандалу

Скандал довкола можливої заборони сервісів з онлайн-бронювання ліків виник навесні цього року. У квітні з'явився проєкт постанови "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)". Документ фактично унеможлював використання суб'єктами господарювання, які мають ліцензії на роздрібну торгівлю лікарськими засобами, послуг прайс-агрегаторів.

На сполох забили пацієнтські організації і споживачі, а петиція із закликом не забороняти прайс-агрегатор за добу зібрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.

Після зустрічей з представниками Міністерства охорони здоров'я, Держлікслужби, аптечних мереж і онлайн-сервісів вирішили продовжити обговорення документа. Перша така зустріч відбулась 21 травня, після обурення споживачів в соцмережах і та швидкого підписання петиції.

17 липня 2024, відбулось остання по цій темі спільна нарада між МОЗ, ДЛС, прайс-агрегаторів та аптек. Таких нарад з травня 2024 було більше 5. Чиновники висловили свою підтримку запропонованим нами змінам та доручили Держлікслужбі закінчити підготовку документа. При цьому, Tabletki.ua погодили спільні зміни з представниками аптек – АПАУ, найбільшою професійною асоціацією аптечного бізнесу. Дотепер ми не бачили фінальну версію змін, які ДЛС готовий винести на розгляд громадськості та державних органів. Відтак ми не можемо зробити жодних заяв щодо позиції ДЛС з цього питання,

– деталізували перебіг обговорення представники Тabletki.ua.