МОЗ провів нараду з цього питання за участі представників провідних прайс-агрегаторів. Останнім запропонували подати свої пропозиції.

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Як минула нарада

На нараді за участі МОЗ, Держлікслужби та представників аптечних маркетплейсів не дійшли згоди стосовно скасування норми, яка фактично дозволяла проводити онлайн-бронювання тільки на сайтах-ліцензіатах, тобто — аптеках. Втім домовилися, що проєкт відкладуть до внесення змін, напрацьованих Держлікслужбою спільно з представниками прайс-агрегаторів.

На цьому наголосив співзасновник сервісу tabletki.ua Олександр Муравщик.

Повністю відмовитися від документа, на жаль, не погодилися. Натомість запропонували надати свої пропозиції, які дозволять уникнути заборони на діяльність прайс-агрегаторів. Що ж, ми на початку обговорення поліпшень з представниками Держлікслужби. Щиро сподіваємося, що нам вдасться вийти на задовільний фінальний результат. Для нас пріоритет – це споживач. Ми вважаємо неприпустимими будь-які ризики позбавлення споживача інформації та вибору. Саме це ми сьогодні донесли до відома чиновників. Час покаже, чи нас почули,

– сказав він.

Муравщик додав, що на сайті tabletki.ua продовжать повідомляти клієнтам про перебіг подій.

Що передувало

Днями на сайті найбільшого в Україні аптечного маркетплейсу Tabletki.ua з'явилось повідомлення про те, що чиновники їх закривають, тож просять небайдужих підписати відповідну петицію. Менш ніж за добу вона набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів і досі це звернення активно підтримують.

Послугам аптечних маркетплейсів користується 30% покупців, при цьому знижки на ліки на таких майданчиках сягають до 15%.