Минздрав провел совещание по этому вопросу с участием представителей ведущих прайс-агрегаторов. Последним предложили подать свои предложения.

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Как прошло совещание

На совещании с участием Минздрава, Гослекслужбы и представителей аптечных маркетплейсов не пришли к согласию относительно отмены нормы, которая фактически позволяла проводить онлайн-бронирование только на сайтах-лицензиатах, то есть - аптеках. Впрочем договорились, что проект отложат до внесения изменений, наработанных Гослекслужбой совместно с представителями прайс-агрегаторов.

Об этом заявил соучредитель сервиса tabletki.ua Александр Муравщик.

Полностью отказаться от документа, к сожалению, не согласились. Зато предложили предоставить свои предложения, которые позволят избежать запрета на деятельность прайс-агрегаторов. Что ж, мы в начале обсуждения улучшений с представителями Гослекслужбы. Искренне надеемся, что нам удастся выйти на удовлетворительный финальный результат. Для нас приоритет – это потребитель. Мы считаем недопустимыми любые риски лишения потребителя информации и выбора. Именно это мы сегодня донесли до сведения чиновников. Время покажет, или нас услышали,

– сказал он.

Муравщик добавил, что на сайте tabletki.ua продолжат сообщать клиентам о ходе событий.

Что предшествовало

На днях на сайте крупнейшего в Украине аптечного маркетплейса Tabletki.ua появилось сообщение о том, что чиновники их закрывают, поэтому просят неравнодушных подписать соответствующую петицию. Менее чем за сутки она набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей и до сих пор это обращение активно поддерживают.

Услугам аптечных маркетплейсов пользуется 30% покупателей, при этом скидки на лекарства на таких площадках достигают до 15%.