В Україні створили новий штаб для захисту від мігрантів з Білорусі

В Україні створили новий міжвідомчий штаб під керівництвом Державної прикордонної служби. Його головним завданням стане протидія можливому потоку нелегальних мігрантів з боку Білорусі.

Керуватиме Міжвідомчим координаційним штабом перший заступник голови Держприкордонслужби Володимир Нікіфоренко. Він відповідатиме за взаємодію усіх служб, які мають посилювати захист українського кордону.

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Захист України від нелегальних мігрантів

За словами Нікіфоренка, уряд ухвалив рішення про створення міжвідомчого штабу, щоб уникнути міграційної кризи на кордоні. До співпраці залучатимуть також представників:

виконавчої влади;

органів місцевого самоврядування;

військових формувань;

правоохоронців;

громадські об'єднання.

"Створюють і регіональні координаційні штаби", – зазначив Нікіфоренко.

Перший заступник голови ДПСУ підкреслив, що профільні міністерства і органи виконавчої влади повинні організувати заходи об'єднаної підготовки для захисту разом із представниками місцевої влади.

Штаб координуватиме дії з урядом

Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Демедюк акцентував на важливості ефективного використання часу та швидкої координації дій. Оскільки ситуація з нелегальними мігрантами в Білорусі постійно змінюється.

На думку Демедюка, під час гострої потреби, штаб повинен негайно узгоджувати завдання з урядом чи Верховною Радою.

До складу новоствореного штабу увійшли представники Міністерства внутрішніх справ, Нацполіції, Нацгвардії, рятувальники, працівники міністерств оборони, юстиції, фінансів та інфраструктури, закордонних справ, міграційної служби, Служби безпеки, розвідки, командування Збройних сил України. За згодою також може долучитися уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова.

"Ми напрацювали матеріали, як дотриматися в таких умовах прав громадян України, які проживають на прикордонних територіях, і прав військовослужбовців. Всі роз'яснювальні матеріали надамо", – пообіцяла Денісова.

Незабаром в Україні проведуть нараду із громадськими організаціями, що опікуються питаннями мігрантів. Разом із ними пропрацюють рекомендації щодо дій та дотримання прав біженців на території України.

Ескалація ситуації з мігрантами на білорусько-польському кордоні сталася 8 листопада 2021 року, коли там помітили кілька тисяч мігрантів із Сирії, Іраку та Ірану. Польща не впускає біженців до себе, а білоруські силовики не приймають назад. Відтак у ЄС переконані, що нелегалів організовано звезли на кордон за вказівкою самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

У майбутньому новостворене відомство аналізуватиме та узагальнюватиме інформацію щодо мігрантів, а також напрацьовуватиме рекомендації для захисту кордону України. Можливий також обмін даними з міжнародними організаціями.

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