В Украине создали новый штаб для защиты от мигрантов из Беларуси

В Украине создали новый межведомственный штаб под руководством Государственной пограничной службы. Его главной задачей станет противодействие возможному потоку нелегальных мигрантов со стороны Беларуси.

Руководить Межведомственным координационным штабом будет первый заместитель главы Госпогранслужбы Владимир Никифоренко. Он будет отвечать за взаимодействие всех служб, которые должны усиливать защиту украинской границы.

К теме Мигранты покинули лагерь на границе Беларуси и Польши

Защита от нелегальных мигрантов

По словам Никифоренко, правительство приняло решение о создании межведомственного штаба, чтобы избежать миграционного кризиса на границе. К сотрудничеству будут привлекать также представителей:

исполнительной власти;

органов местного самоуправления;

воинских формирований;

правоохранителей;

общественных объединений.

"Создают и Региональные координационные штабы", – отметил Никифоренко.

Первый заместитель главы ГПСУ подчеркнул, что профильные министерства и органы исполнительной власти должны организовать мероприятия объединенной подготовки для защиты вместе с представителями местной власти.

Штаб будет координировать действия с правительством

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Демедюк акцентировал на важности эффективного использования времени и быстрой координации действий. Поскольку ситуация с нелегальными мигрантами в Беларуси постоянно меняется.

По мнению Демедюка, во время острой необходимости, штаб должен немедленно согласовывать задачи с правительством или Верховной Радой.

В состав нового штаба вошли представители Министерства внутренних дел, Нацполиции, Нацгвардии, спасатели, работники министерств обороны, юстиции, финансов и инфраструктуры, иностранных дел, Миграционной службы, Службы безопасности, разведки, командования Вооруженных сил Украины. По согласию также может присоединиться уполномоченная ВРУ по правам человека Людмила Денисова.

"Мы наработали материалы, как соблюсти в таких условиях права граждан Украины, которые проживают на приграничных территориях, и права военнослужащих. Все разъяснительные материалы предоставим", – пообещала Денисова.

Вскоре в Украине проведут совещание с общественными организациями, которые занимаются вопросами мигрантов. Вместе с ними проработают рекомендации относительно действий и соблюдения прав беженцев на территории Украины.

Эскалация ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе произошла 8 ноября 2021 года, когда там заметили несколько тысяч мигрантов из Сирии, Ирака и Ирана. Польша не впускает беженцев к себе, а белорусские силовики не принимают обратно. Поэтому в ЕС убеждены, что нелегалов организованно свезли на границу по указанию самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

В будущем новосозданное ведомство будет анализировать и обобщать информацию о мигрантах, а также нарабатывать рекомендации для защиты границы Украины. Возможен также обмен данными с международными организациями.

Нелегальные мигранты на границе Беларуси: последние новости