Довічне за держзраду: двоє агентів Росії передавали дані про ЗСУ

Суд визнав винними двох українців у державній зраді. Чоловікам призначили довічне ув'язнення за передачу Росії координати українських військових об'єктів,

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс генпрокурора.

Дивіться також Екскерівника СБУ Харківщини Дудіна випустили під заставу й одразу затримали за новою підозрою

Що відомо про справу?

Як повідомили прокурори, 35-річний житель Сумщини передавав ФСБ Росії дані про місця дислокації підрозділів ЗСУ, склади з боєприпасами та інші військові об'єкти. Робив він це через месенджер. Зазначається, що тоді засуджений служив водієм на Житомирщині після його мобілізації у листопаді 2022 року.

Після передислокації до Донеччини чоловік передавав ворогу дані через 49-річного знайомого з Одещини. Так він намагався уникнути викриття.

Знайомий також інформував російські спецслужби про місця базування Сил оборони на території Одеської області.

Отриману розвідувальну інформацію держава-агресор використовувала для здійснення авіаударів по Житомирській, Донецькій та Одеській областях,

– повідомили в Офісі генпрокурора.

Також зазначається, що засуджені намагалися залучати до своєї спецоперації й інших осіб.

Обох чоловіків затримали 30 січня 2023 року. Відтоді вони перебували під вартою за клопотанням прокуратури. Наразі засуджені отримали довічне ув'язнення за державну зраду, вчинену за попередньою змовою в умовах воєнного стану.

Нещодавні схожі викриття