Попрощайтеся з ними негайно: 4 елементи інтер'єру, які вже застаріли

Модний домашній декор часто змінюється, тому не варто постійно гнатися за новинками. Однак дизайнери назвали 4 елементи інтер'єру, яких краще позбутися, аби ваш дім не нагадував простір з минулого.

Дизайнери закликають позбутися 4 елементів інтер'єру й натомість звільнити місце для більш сучасних та модних. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на The Spruce.

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Застарілі елементи дизайну

10 років тому в дизайні інтер'єру дуже популярними були таблички з написами. Їх кріпили на порожні стіни, ставили на полиці, розміщували на дверях. Зараз такі таблички вважаються антитрендом. Дизайнерка інтер'єру Саллі Лорд радить замість них обирати витвори мистецтва, картини чи фотографії. Вони додадуть інтер'єру більше індивідуальності і стилю.



Табличка з написом для дому / Фото Pinterest

Штучна зелень – це елемент декору, якого радять оминати. Її можна використовувати у маленькій кількості і лише дуже якісну. Однак коли мовиться про те, щоб заповнити великий пустий кут у кімнаті, то використовуйте лише живі кімнатні рослини. Так, за ними важче доглядати, але вони матимуть у рази кращий вигляд в інтер'єрі.

Дизайнерка інтер'єру Сюзан Ноф вважає справжнім антитрендом монохромний сірий простір, який був дуже популярний кілька років тому. Зараз у дизайні інтер'єру помітна тенденція до теплих та більш яскравих просторів, тому сірий – краще залишити у минулому. Він надто холодний, аби створити затишок у домі.

Щоб трохи оживити сірий інтер'єр, додайте йому яскравих акцентів.



Сірий інтер'єр / Фото Pinterest

Також дизайнерка не радить використовувати фермерський стиль інтер'єру, який став популярним на початку 2000-х років. Річ у тому, що такий інтер'єр надто одноманітний та передбачуваний. Ноф радить доповнювати його оригінальними акцентами, які демонструватимуть ваш стиль. Це можуть бути вінтажні меблі або яскраві принти на стінах.

Якщо ви дотримаєтеся цих порад, то навіть через багато років після ремонту, ваш інтер'єр матиме стильний та актуальний вигляд.