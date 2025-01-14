Дизайнеры призывают избавиться от 4 элементов интерьера и взамен освободить место для более современных и модных. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на The Spruce.

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Устаревшие элементы дизайна

10 лет назад в дизайне интерьера очень популярными были таблички с надписями. Их крепили на пустые стены, ставили на полки, размещали на дверях. Сейчас такие таблички считаются антитрендом. Дизайнер интерьера Салли Лорд советует вместо них выбирать произведения искусства, картины или фотографии. Они придадут интерьеру больше индивидуальности и стиля.



Табличка с надписью для дома / Фото Pinterest

Искусственная зелень – это элемент декора, который советуют обходить. Ее можно использовать в маленьком количестве и только очень качественную. Однако когда говорится о том, чтобы заполнить большой пустой угол в комнате, то используйте только живые комнатные растения. Да, за ними труднее ухаживать, но они будут иметь в разы лучший вид в интерьере.

Дизайнер интерьера Сюзан Ноф считает настоящим антитрендом монохромное серое пространство, которое было очень популярно несколько лет назад. Сейчас в дизайне интерьера заметна тенденция к теплым и более ярким пространствам, поэтому серый – лучше оставить в прошлом. Он слишком холодный, чтобы создать уют в доме.

Чтобы немного оживить серый интерьер, добавьте ему ярких акцентов.



Серый интерьер / Фото Pinterest

Также дизайнер не советует использовать фермерский стиль интерьера, который стал популярным в начале 2000-х годов. Дело в том, что такой интерьер слишком однообразен и предсказуем. Ноф советует дополнять его оригинальными акцентами, которые будут демонстрировать ваш стиль. Это может быть винтажная мебель или яркие принты на стенах.

Если вы придерживаетесь этих советов, то даже через много лет после ремонта, ваш интерьер будет иметь стильный и актуальный вид.