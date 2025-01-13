Woman and Home обратился к опытным дизайнерам и экспертам по интерьеру и попросил их рассказать о типичных ошибках, которые люди делают во время ремонта, пишет 24 Канал.

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Отсутствие плана

Одна из самых распространенных ошибок, которых хозяева домов допускают во время ремонта, это отсутствие комплексного плана дизайна. Без четкого видения и детального плана ремонт может быстро стать беспорядочным, что приведет к тому, что пространство будет иметь бессистемный и лишенный гармонии вид.

Можно обратиться к дизайнеру интерьера на ранних этапах процесса планирования. Он поможет создать целостный план, учитывающий удобство, функциональность и индивидуальный стиль всего вашего дома.

Отсутствие достаточного количества розеток

Если хотя бы в одну розетку в каждой комнате дома вставлена многоразовая вилка, это означает, что вы просто не продумали, сколько розеток вам будет необходимо.

Ключом к тому, чтобы избежать такой ситуации, является тщательное планирование каждого отдельного действия, которое может произойти в каждой комнате и потребует подключения к сети, а затем обеспечение достаточного количества розеток для них одновременно.



Стоит продумать о достаточном количестве розеток в комнате / Фото Unsplash (Kelly Sikkema)

Слишком открытая планировка

Открытая планировка может создать атмосферу общения, она прекрасно подходит для семейных домов и обеспечивает хороший поток естественного света. Однако все же есть случаи, когда она неуместна.

Например, вам может понадобиться кабинет. Или вы обнаружите, что предпочитаете готовить на кухне в одиночестве, а не делать это фактически в гостиной в присутствии всех членов семьи и иногда гостей.

Отсутствие теплого пола и батареи не в тех местах

Батареи часто менее эффективны и дороже в эксплуатации, чем теплый пол. Это распространенное заблуждение, что пол с подогревом чрезвычайно сложный или дорогой в установке.

В общем выбор системы отопления является критически важным моментом во время ремонта. Прежде чем определить, какие участки пола нужно обогревать и где оптимально расположить батареи, чтобы она действительно обогревала всю комнату, желательно проконсультироваться с дизайнером.

Отсутствие подсобных помещений

Стоит подумать об обустройстве подсобного помещения. Это пространство служит местом для хранения различных бытовых вещей, в частности техники, ведер и швабр. В общем эта комната идеально подходит для организации вещей, которые используются нечасто.