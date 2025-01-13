Woman and Home звернувся до досвідчених дизайнерів та експертів з інтер'єру та попросив їх розповісти про типові помилки, які люди роблять під час ремонту, пише 24 Канал.

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Відсутність плану

Одна з найпоширеніших помилок, яких господарі будинків припускаються під час ремонту, це відсутність комплексного плану дизайну. Без чіткого бачення та детального плану ремонт може швидко стати безладним, що призведе до того, що простір матиме безсистемний і позбавлений гармонії вигляд.

Можна звернутися до дизайнера інтер'єру на ранніх етапах процесу планування. Він допоможе створити цілісний план, що враховує зручність, функціональність та індивідуальний стиль всього вашого дому.

Відсутність достатньої кількості розеток

Якщо хоча б в одну розетку в кожній кімнаті будинку вставлена ​​багаторазова вилка, це означає, що ви просто не продумали, скільки розеток вам буде необхідно.

Ключем до того, щоб уникнути такої ситуації, є ретельне планування кожної окремої дії, яка може статися в кожній кімнаті і потребуватиме підключення до мережі, а потім забезпечення достатньої кількості розеток для них одночасно.



Варто продумати про достатню кількість розеток в кімнаті / Фото Unsplash (Kelly Sikkema)

Занадто відкрите планування

Відкрите планування може створити атмосферу спілкування, воно чудово підходить для сімейних будинків і забезпечує гарний потік природного світла. Однак все ж є випадки, коли воно недоречне.

Наприклад, вам може знадобитися кабінет. Або ви виявите, що волієте готувати на кухні на самоті, а не робити це фактично у вітальні в присутності всіх членів сім'ї та іноді гостей.

Відсутність теплої підлоги та батареї не в тих місцях

Батареї часто менш ефективні і дорожчі в експлуатації, ніж тепла підлога. Це поширена помилка, що підлога з підігрівом надзвичайно складна або дорога у встановленні.

Загалом вибір системи опалення є критично важливим моментом під час ремонту. Перш ніж визначити, які ділянки підлоги потрібно обігрівати і де оптимально розташувати батареї, аби вона справді обігрівала всю кімнату, бажано проконсультуватися з дизайнером.

Відсутність підсобних приміщень

Варто подумати про облаштування підсобного приміщення. Цей простір слугує місцем для зберігання різних побутових речей, зокрема техніки, відер та швабр. Загалом ця кімната ідеально підходить для організації речей, які використовуються нечасто.