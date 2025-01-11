Незвичайний варіант дизайну запропонувала Renee, яка показала, як зробити цікавий дизайн за допомогою картоплини. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис блогерки.
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Як використати картоплю для дизайну
Для створення такого дизайну вам знадобиться:
- Канцелярський ніж;
- Картоплина;
- Фарба.
Що потрібно зробити:
1. Підготуйте стіну, якій ви хочете надати візерунку, адже дизайн можна зробити як і по всіх стінах, так і лише на одній.
2. Акуратно розріжте картоплину навпіл і виріжте бажану форму на одній з половинок (зверніть увагу, що форма не обов'язково повинна обмежуватися листочками).
3. Виберіть відповідну фарбу і перелийте її в меншу мисочку для зручності використання.
4. Занурте картоплину у фарбу і нанесіть малюнок на стіну.
5. Дайте фарбі висохнути.