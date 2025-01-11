Незвичайний варіант дизайну запропонувала Renee, яка показала, як зробити цікавий дизайн за допомогою картоплини. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис блогерки.

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Як використати картоплю для дизайну

Для створення такого дизайну вам знадобиться:

Канцелярський ніж;

Картоплина;

Фарба.

Що потрібно зробити:

1. Підготуйте стіну, якій ви хочете надати візерунку, адже дизайн можна зробити як і по всіх стінах, так і лише на одній.

2. Акуратно розріжте картоплину навпіл і виріжте бажану форму на одній з половинок (зверніть увагу, що форма не обов'язково повинна обмежуватися листочками).

3. Виберіть відповідну фарбу і перелийте її в меншу мисочку для зручності використання.

4. Занурте картоплину у фарбу і нанесіть малюнок на стіну.

5. Дайте фарбі висохнути.