На думку професіоналів у сфері дизайну, існує 8 речей, яких не треба тримати на журнальному столику. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на realsimple.

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Занадто багато всього. Як і на стильному стелажі, так і на камінній полиці, надто багато хороших речей на журнальному столику насправді може бути не найкращою ідеєю. Дизайнер Беккі Ши каже, що одна поширена помилка полягає в тому, що журнальний столик перевантажується настільки, що немає місця, щоб поставити чашку чи щось інше. Відтак, речі починають виглядати захаращеними та непрактичними, а ваш журнальний столик має бути перш за все функціональним, а не просто поверхнею для декору.



На журнальному столику повинна бути помірна кількість речей / Фото Unsplash (Nam Quach)

Штучні квіти. Ваш журнальний столик часто є центральним елементом вітальні, і все, що на ньому стоїть, привертає багато уваги. Розміщення штучних квітів у центрі кімнати лише приверне увагу до їхньої "пластикової" природи, що накопичує на собі пил. До того ж штучні квіти мають застарілий і нереалістичний вигляд, особливо коли вони вкриті пилом.

Високі об'єкти. Велика ймовірність, що ваш журнальний столик стоїть посередині чогось – ви і телевізор, ви і сусідній диван, ви і гості. Ви ніколи не захочете стилізувати свій журнальний столик занадто високими предметами. Наприклад, високі вази, великі рослини або великі предмети декору можуть закривати огляд і перешкоджати розмові. Загалом, кавові столики призначені для того, щоб бути функціональними та створювати відчуття відкритості, тому високі предмети порушують цей візуальний зв’язок між людьми в кімнаті.



Не ставте на журнальний столик занадто високі речі / Фото Unsplash (Francesca Tosolini)

Пульти. На сьогодні майже в кожній оселі є різні пристрої, наприклад, телевізори, кондиціонери чи системи безпеки. До всіх цих гаджетів є пульти. І єдине місце, де всі дизайнери погоджуються, що не варто їх демонструвати це – ваш журнальний столик.

Важкі предмети на склі. Якщо ваш журнальний столик має скляну поверхню, вам потрібно особливо уважно поставитися до аксесуарів, які ви виберете для його оформлення. Бажано пропустити будь-що з твердим дном, яке може подряпати або розбити поверхню.



Важливо бути обережним з скляною поверхнею журнального столика / Фото Unsplash (Andy Bodemer)

Парна кількість предметів. Це може здатися химерним, але багато дизайнерів мають незвичайні правила, яких вони дотримуються, об’єднуючи дизайни, і багато хто любить дотримуватися непарних чисел, коли прикрашає поверхню. Непарні числа привабливі для очей і здаються збалансованими, кажуть фахівці.

Дрібні предмети "в хаосі". Маленькі, розкидані предмети, такі як свічки чи дрібнички, можуть легко зробити журнальний столик захаращеним і ненавмисним. Відтак, без підносу чи будь-якої форми, яка могла б утримувати ці предмети, може виникнути візуальне зменшення простору. Тож краще зберігайте дрібніші предмети згрупованими, щоб ваш стіл виглядав чистішим і організованішим.