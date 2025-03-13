Будинок онуки Гуччі в пустелі здається в оренду за 28 тисяч доларів: який він всередині

Маєток у пустелі Південної Каліфорнії, побудований спадкоємицею Гуччо Гуччі, тепер доступний для оренди за 28 000 доларів на місяць. Онука відомого дизайнера володіла цим будинком понад 30 років.

Розташований у Палм-Дезерті, приблизно за 40 кілометрів на південь від Палм-Спрінгса, маєток був придбаний і відреставрований у 1990-х роках Патрісією Гуччі – єдиною дочкою Альдо Гуччі та онукою Гуччо Гуччі, засновника італійського будинку розкоші, передає 24 Канал із посиланням на Mansion Global.

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Який дім онуки легендарного Гуччі всередині

З 2012 року він неодноразово виставлявся на продаж і здавався в оренду, при цьому максимальна ціна продажу колись досягала 9 мільйонів доларів.

На карті здається, що дім розташований у повній самотності, але насправді він розташований всього за 11 хвилин від головної вулиці Палм-Дезерта, де є супермаркети, ресторани, художні галереї та бутіки преміум-класу. Проте дорога до будинку "створює відчуття, ніби ви потрапили на Марс". Тут панує тиша, самота, безпека та спокій.

Маєток розташований у закритому комплексі в горах Санта-Роза і складається з основного будинку та двох гостьових будинків. У ньому 10 спалень, 11 ванних кімнат і близько 1000 квадратних метрів житлової площі. У кожному гостьовому будинку є власна кухня.

Його стиль натхненний різними культурами: у дизайні є марокканські ніші в стінах, штукатурка, а також вбудоване грецьке ліжко в головній спальні.

Марокканські ніші в стінах можна знайти по всьому головному будинку / Фото The Agency

Одна з десяти спалень з вбудованим ліжком у грецькому стилі / Фото The Agency

Власниця багато подорожувала світом і зібрала енергію та атмосферу різних місць, втіливши їх у цьому будинку, де вона жила частково протягом багатьох років.

Зверніть увагу! Дім Боба Ділана в Нью-Йорку, де він жив понад 20 років, виставили на продаж за 7,25 мільйона доларів.

І тенісний корт, і басейн у маєтку відкривають краєвиди на долину Коачелла, адже він розташований високо на горі Бігхорн.

Тенісний корт відкриває краєвид на долину Коачелла / Фото The Agency

Часто тут можна побачити диких баранів бігхорнів. Це дуже природне середовище.

Завдяки високогірному розташуванню тут приблизно на 5 – 6 градусів прохолодніше, ніж біля підніжжя гори, що робить перебування комфортнішим навіть улітку.

Великі французькі двері ведуть до зовнішнього простору / Фото The Agency

Маєток Гуччі розташований на горі / Фото The Agency