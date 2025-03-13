Расположенный в Палм-Дезерте, примерно в 40 километрах к югу от Палм-Спрингса, особняк был приобретен и отреставрирован в 1990-х годах Патрисией Гуччи – единственной дочерью Альдо Гуччи и внучкой Гуччо Гуччи, основателя итальянского дома роскоши, передает 24 Канал со ссылкой на Mansion Global.

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Какой дом внучки легендарного Гуччи внутри

С 2012 года он неоднократно выставлялся на продажу и сдавался в аренду, при этом максимальная цена продажи когда-то достигала 9 миллионов долларов.

На карте кажется, что дом расположен в полном одиночестве, но на самом деле он расположен всего в 11 минутах от главной улицы Палм-Дезерта, где есть супермаркеты, рестораны, художественные галереи и бутики премиум-класса. Однако дорога к дому "создает ощущение, будто вы попали на Марс". Здесь царит тишина, уединение, безопасность и спокойствие.

Поместье расположено в закрытом комплексе в горах Санта-Роза и состоит из основного дома и двух гостевых домов. В нем 10 спален, 11 ванных комнат и около 1000 квадратных метров жилой площади. В каждом гостевом доме есть собственная кухня.

Его стиль вдохновлен различными культурами: в дизайне есть марокканские ниши в стенах, штукатурка, а также встроенная греческая кровать в главной спальне.

Марокканские ниши в стенах можно найти по всему главному дому / Фото The Agency

Одна из десяти спален со встроенной кроватью в греческом стиле / Фото The Agency

Владелица много путешествовала по миру и собрала энергию и атмосферу разных мест, воплотив их в этом доме, где она жила частично в течение многих лет.

Обратите внимание! Дом Боба Дилана в Нью-Йорке, где он жил более 20 лет, выставили на продажу за 7,25 миллиона долларов.

И теннисный корт, и бассейн в поместье открывают виды на долину Коачелла, ведь он расположен высоко на горе Бигхорн.

Теннисный корт открывает вид на долину Коачелла / Фото The Agency

Часто здесь можно увидеть диких баранов бигхорнов. Это очень естественная среда обитания.

Благодаря высокогорному расположению здесь примерно на 5 – 6 градусов прохладнее, чем у подножия горы, что делает пребывание комфортным даже летом.

Большие французские двери ведут к внешнему пространству / Фото The Agency

Поместье Гуччи расположено на горе / Фото The Agency