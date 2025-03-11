Обои с узором деревьев, длинный закругленный обеденный стол, авангардный светильник и каменный камин – все это образует идеальную "смесь". Дизайнеры объяснили, в чем "изюминка" пространства звезды, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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Почему сочетание синего и черного прекрасно сработало у Пэлтроу

Как выглядит столовая актрисы: смотрите фото

Основная логика запрета на сочетание синего и черного заключается в том, что вместе они могут иметь слишком темный вид. Однако дизайнер Бриджет Романек, которая создавала столовую для актрисы, избегает этой ловушки, интегрируя в интерьер белый цвет – он присутствует в дверных проемах, на потолке и столе. Вкрапления белого помогают сохранить светлый и гармоничный вид комнаты.

К тому же, обои добавляют пространству динамики – в их рисунке есть и черный, и голубой, что делает сочетание этих цветов логичным и естественным.

Кроме того, голубой в верхней части обоев достаточно светлый, что позволяет избежать ощущения чрезмерной мрачности в сочетании с черным полом. Благодаря этой гармонии комната имеет элегантный и органичный вид.

Еще один секрет успеха – разнообразие текстур и округлых форм. Вся мебель в столовой актрисы имеет изогнутые линии, включая светильник. В сочетании с прямыми линиями вагонки на потолке и внизу стен они создают ощущение игривости и продуманного дизайна.

Обратите внимание! Эксперты раскрыли, какие 7 цветов, которые идеально сочетаются со светло-серым в интерьере.

Такой художественный подход оправдывает нарушение правил – ведь искусство всегда выходит за пределы устоявшихся норм. Контраст блестящего черного пола с матовыми стенами также помогает визуально разделить цвета, которые, возможно, пугали бы менее смелых дизайнеров.