24 Канал со ссылкой на The Spruce называет 10 цветов, которые прекрасно дополняют серый интерьер.

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Лучшие дополнительные цвета для серого интерьера

Сочетание серого и белого цветов в интерьере создает легкую и непринужденную атмосферу. Такой дизайн интерьера никогда не потеряет актуальность и не надоест с годами. Белые стены и серая мебель создают глубину, а также добавляют четких линий.



Бело-серая кухня / Фото deVOL

Дополнением к серой спальне может стать розовый. Этот цвет способен добавить больше мягкости, уюта и настроения. Кроме того, розовый и серый могут создать контраст, который будет одновременно игривым и изящным. Лучшим такое сочетание является для детской или комнаты для подростков.



Розовый и серый в интерьере / Фото marypattondesign

Красный цвет – это роскошный акцент для серого пространства. Небольшие красные детали мгновенно сделают серое пространство интересным и стильным.



Красные детали в интерьере / Фото Studio Peake

Желтый и серый – это уже традиционное сочетание. Для создания более традиционного и пастельного интерьера дизайнеры советуют выбирать бледно-желтый, а для яркого и современного контраста – горчичный.



Стильная гостиная / Фото Сары Лигорриа-Трамп

Зеленый – это универсальный цвет, который сочетается практически со всеми цветами, поэтому серый не является исключением. Серая комната с изумрудными шторами или оливковой мебелью – это стильное и изысканное решение.



Акцентный зеленый диван / Фото Pinterest

Теплые деревянные оттенки в сочетании с серым цветом создают сбалансированный интерьер. Эти цвета прекрасно подойдут для современного, минималистического или скандинавского стилей интерьера.



Дизайн интерьера / Фото dburnsinteriors

Сочетание светло-голубого и серого создаст нежный и уютный интерьер, который будет напоминать атмосферу прибрежного домика.



Дизайн спальни / Фото dburnsinteriors

Палитра цветов, которые сочетаются с серым, на самом деле очень большая. Вы можете выбрать любой цвет, и нейтральное серое пространство позволит ему открыться по-новому.