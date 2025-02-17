О том, какие цвета будут господствовать в оформлении гостиных в 2025 году, 24 Канал сообщает со ссылкой на Livingetc.

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Лучшие цвета для гостиной

Насыщенный красный

На первый взгляд, красный цвет может показаться слишком драматичным для гостиной. Некоторые могут подумать, что в таком интерьере невозможно расслабиться. Однако правильный тон на самом деле будет иметь гармоничный и роскошный вид.

Текущая тенденция бордовых и драгоценных тонов повлияла на мой выбор дизайна. Красные оттенки, безусловно, становятся более заметными в моих проектах. Моих клиентов также привлекает красный,

– сказал дизайнер интерьера Филиппо Кальваньо.

В 2025 году дизайнеры выбирают оттенок красного "бычья кровь". Этот коричнево-красный цвет глубокий и теплый, кроме того, он даже может быть нейтральным.



Гостиная в оттенке "бычья кровь" / Фото Дугласа Фридмана

Терракотовый

По данным Google, с 2024 года количество запросов "терракотовый" выросло на 5000%. Этот оттенок стал супер-популярным в дизайне интерьера. Он одинаково хорош в глубоком и насыщенном оттенке и более бледном мягком оранжевом.

Секретом успеха терракотового цвета является то, что все другие цвета на его фоне выглядят безупречно. Кроме того, терракотовая гостиная просто сияет теплом и уютом, этот цвет способен поднять настроение.



Уютная терракотовая гостиная / Фото Koi Fargestudio

Светло-голубой

Светло-голубой цвет нельзя назвать теплым. Наоборот – он является прохладным и освежающим. Этот оттенок также может сыграть роль нейтрального в интерьере, поэтому его стоит выбрать вместо белого или серого.

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Со светло-голубым хорошо сочетаются зеленый, горчично-желтый и терракотовый, которые достаточно приглушенные, чтобы создать красочную, но спокойную атмосферу для семейной жизни,

– рассказала дизайнер Лиза Лев.

Карамельный

В 2025 году дизайнеры вместо бежевого цвета выбирают карамельный. Он более интенсивный и напоминает эстетику 70-х годов.



Карамельные стены в гостиной / Фото Casamance

Фиолетовый

Самым неожиданным цветом в этой подборке является фиолетовый. Дизайнеры все чаще выбирают его для интерьера гостиной.

Я экспериментировала с фиолетовым цветом на проектах несколькими способами. От практически нейтрального лавандово-серого до насыщенного баклажана, который имеет неожиданный вид,

– рассказала дизайнер Александра Баркер.

Очень часто фиолетовый выбирают как акцент для дивана или другого декора.



Фиолетовая гостиная / Фото Gieves Anderson

Цветовые тренды 2025 года открывают новые возможности для оформления гостиной, сочетая стиль, комфорт и современность. Выбирая один из трендовых цветов, вы сможете обновить интерьер и придать ему особый характер.