Про те, які кольори будуть панувати в оформленні віталень у 2025 році, 24 Канал повідомляє з посиланням на Livingetc.

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Найкращі кольори для вітальні

Насичений червоний

На перший погляд, червоний колір може здатися надто драматичним для вітальні. Дехто може подумати, що у такому інтер'єрі неможливо розслабитися. Однак правильний тон насправді матиме гармонійний та розкішний вигляд.

Поточна тенденція бордових і коштовних тонів вплинула на мій вибір дизайну. Червоні відтінки, безумовно, стають більш помітними в моїх проєктах. Моїх клієнтів також приваблює червоний,

– сказав дизайнер інтер'єру Філіппо Кальваньо.

У 2025 році дизайнери обирають відтінок червоного "бичача кров". Цей коричнево-червоний колір глибокий і теплий, крім того, він навіть може бути нейтральним.



Вітальня у відтінку "бичача кров" / Фото Дугласа Фрідмана

Теракотовий

За даними Google, з 2024 року кількість запитів "теракотовий" зросла на 5000%. Цей відтінок став суперпопулярним у дизайні інтер'єру. Він однаково чудовий у глибокому та насиченому відтінку й більш блідому м'якому помаранчевому.

Секретом успіху теракотового кольору є те, що усі інші кольори на його тлі мають бездоганний вигляд. Крім того, теракотова вітальня просто сяє теплом і затишком, цей колір здатний підняти настрій.



Затишна теракотова вітальня / Фото Koi Fargestudio

Світло-блакитний

Світло-блакитний колір не можна назвати теплим. Навпаки – він є прохолодним та освіжаючим. Цей відтінок також може зіграти роль нейтрального в інтер'єрі, тому його варто обрати замість білого чи сірого.

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Зі світло-блакитним добре поєднуються зелений, гірчично-жовтий та теракотовий, які досить приглушені, щоб створити барвисту, але спокійну атмосферу для сімейного життя,

– розповіла дизайнерка Ліза Лев.

Карамельний

У 2025 році дизайнери замість бежевого кольору обирають карамельний. Він більш інтенсивний та нагадує естетику 70-х років.



Карамельні стіни у вітальні / Фото Casamance

Фіолетовий

Найнеочікуванішим кольором у цій підбірці є фіолетовий. Дизайнери все частіше обирають його для інтер'єру вітальні.

Я експериментувала з фіолетовим кольором на проєктах кількома способами. Від практично нейтрального лавандово-сірого до насиченого баклажана, який має несподіваний вигляд,

– розповіла дизайнерка Олександра Баркер.

Дуже часто фіолетовий обирають як акцент для дивана чи іншого декору.



Фіолетова вітальня / Фото Gieves Anderson

Кольорові тренди 2025 року відкривають нові можливості для оформлення вітальні, поєднуючи стиль, комфорт і сучасність. Обираючи один із трендових кольорів, ви зможете оновити інтер'єр та надати йому особливого характеру.