Про те, які кольори будуть панувати в оформленні віталень у 2025 році, 24 Канал повідомляє з посиланням на Livingetc.
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Найкращі кольори для вітальні
Насичений червоний
На перший погляд, червоний колір може здатися надто драматичним для вітальні. Дехто може подумати, що у такому інтер'єрі неможливо розслабитися. Однак правильний тон насправді матиме гармонійний та розкішний вигляд.
Поточна тенденція бордових і коштовних тонів вплинула на мій вибір дизайну. Червоні відтінки, безумовно, стають більш помітними в моїх проєктах. Моїх клієнтів також приваблює червоний,
– сказав дизайнер інтер'єру Філіппо Кальваньо.
У 2025 році дизайнери обирають відтінок червоного "бичача кров". Цей коричнево-червоний колір глибокий і теплий, крім того, він навіть може бути нейтральним.
Вітальня у відтінку "бичача кров" / Фото Дугласа Фрідмана
Теракотовий
За даними Google, з 2024 року кількість запитів "теракотовий" зросла на 5000%. Цей відтінок став суперпопулярним у дизайні інтер'єру. Він однаково чудовий у глибокому та насиченому відтінку й більш блідому м'якому помаранчевому.
Секретом успіху теракотового кольору є те, що усі інші кольори на його тлі мають бездоганний вигляд. Крім того, теракотова вітальня просто сяє теплом і затишком, цей колір здатний підняти настрій.
Затишна теракотова вітальня / Фото Koi Fargestudio
Світло-блакитний
Світло-блакитний колір не можна назвати теплим. Навпаки – він є прохолодним та освіжаючим. Цей відтінок також може зіграти роль нейтрального в інтер'єрі, тому його варто обрати замість білого чи сірого.
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Зі світло-блакитним добре поєднуються зелений, гірчично-жовтий та теракотовий, які досить приглушені, щоб створити барвисту, але спокійну атмосферу для сімейного життя,
– розповіла дизайнерка Ліза Лев.
Карамельний
У 2025 році дизайнери замість бежевого кольору обирають карамельний. Він більш інтенсивний та нагадує естетику 70-х років.
Карамельні стіни у вітальні / Фото Casamance
Фіолетовий
Найнеочікуванішим кольором у цій підбірці є фіолетовий. Дизайнери все частіше обирають його для інтер'єру вітальні.
Я експериментувала з фіолетовим кольором на проєктах кількома способами. Від практично нейтрального лавандово-сірого до насиченого баклажана, який має несподіваний вигляд,
– розповіла дизайнерка Олександра Баркер.
Дуже часто фіолетовий обирають як акцент для дивана чи іншого декору.
Фіолетова вітальня / Фото Gieves Anderson
Кольорові тренди 2025 року відкривають нові можливості для оформлення вітальні, поєднуючи стиль, комфорт і сучасність. Обираючи один із трендових кольорів, ви зможете оновити інтер'єр та надати йому особливого характеру.