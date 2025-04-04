Червоний і жовтий – культовий дует: дизайнери розповіли, як поєднувати їх в інтер'єрі

Червоний та жовтий – це доволі недооцінене поєднання кольорів в інтер'єрі. Зазвичай люди бояться використовувати ці кольори разом, оскільки вважають їх надто яскравими. Однак дизайнери інтер'єру розповіли, як правильно доповнити відтінки, щоб створити розкішний простір.

Поєднати червоний та жовтий може бути складно. Та якщо вам це вдасться – результат вразить. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Homes and Gardens.

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Дизайнери вважають червоний і жовтий – культовим поєднанням. Та при цьому визнають – ці кольори настільки вимогливі та динамічні, що багато людей бояться з ними експериментувати. Однак це поєднання – позачасове і дуже вишукане. Тому варто знати секрети його правильного створення.

Якщо ви використовуєте глибокий, насичений червоний колір як основний у просторі, то я б вибрала світліший і м'який жовтий або нейтральний із жовтим відтінком для оздоблення. Це забезпечить потрібний контраст і баланс у просторі, не перевантажуючи його,

– сказала менеджер з маркетингу кольорів Benjamin Moore paints Аріанна Бароне.

Земляні відтінки червоного і жовтого

Насичені глиняні кольори, коричнево-гірчичні та теплі медові – це все про натуральне поєднання червоного та жовтого. Вони бадьорі вдень та затишні ввечері, а тому стануть ідеальними для вітальні. На фото нижче дизайнери зробили жовтий колір основним, а приглушений червоний – акцентним. Щоб не перенавантажувати простір надто яскравими відтінками, вони використали диван у червону та жовту смужку.



Затишна і тепла вітальня / Фото Джонатана Бонда

Пастельні відтінки

Для любителів спокійного інтер'єру підійде поєднання пастельних відтінків червоного і жовтого кольорів – пильна троянда, кораловий, холодний масляний, лимонний тощо. Вони створять приглушену колірну схему, яка вирізнятиметься своїм затишком та енергійністю.



Приглушений інтер'єр кухні / Фото Мері Водворс

Яскраві жовтий і червоний

Якщо ви любите сміливий та еклектичний інтер'єр, то чому не поекспериментувати з яскравими кольорами? Яскраві відтінки червоного та жовтого зроблять простір більш енергійним і динамічним.

Це поєднання викликає енергію та пристрасть, що робить його ідеальним для жвавих приміщень з інтенсивним рухом людей, таких як коридор. Якщо продумано збалансувати, то інтер'єр буде привабливим і динамічним, а не надмірним. Поєднайте ці кольори з сірою фарбою, щоб додати відчуття спокою та красиво обґрунтувати схему,

– радить дизайнерка Рут Моттерсхед.



Яскравий коридор / Фото Little Greene

Осіння естетика

Насичені відтінки жовтого і червоного – бордовий, вохра – можуть створити розкішне поєднання в інтер'єрі. Ці теплі осінні відтінки ідеально підійдуть для вітальні, кухні чи спальні.



Дизайн кухні / Фото deVOL Kitchens

До речі, якщо ви хочете додати естетику червоного і жовтого у свій простір, то не обов'язково фарбувати стіни чи купувати нові меблі. Ці кольори можна додати і завдяки деталям – килимок, ваза, подушки, мистецтво тощо.