Соединить красный и желтый может быть сложно. Но если вам это удастся – результат поразит. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Homes and Gardens.

Читайте также Как звезда сериала "Секс в большом городе" использовала трендовый цвет 2025 года на своей кухне

Дизайнеры считают красный и желтый – культовым сочетанием. И при этом признают – что эти цвета настолько требовательные и динамичные, что многие люди боятся с ними экспериментировать. Однако это сочетание – вневременное и очень изысканное. Поэтому стоит знать секреты его правильного создания.

Если вы используете глубокий, насыщенный красный цвет как основной в пространстве, то я бы выбрала более светлый и мягкий желтый или нейтральный с желтым оттенком для отделки. Это обеспечит нужный контраст и баланс в пространстве, не перегружая его,

– сказала менеджер по маркетингу цветов Benjamin Moore paints Арианна Бароне.

Земляные оттенки красного и желтого

Насыщенные глиняные цвета, коричнево-горчичные и теплые медовые – это все о натуральном сочетании красного и желтого. Они бодрые днем и уютные вечером, а потому станут идеальными для гостиной. На фото ниже дизайнеры сделали желтый цвет основным, а приглушенный красный – акцентным. Чтобы не перегружать пространство слишком яркими оттенками, они использовали диван в красную и желтую полоску.



Уютная и теплая гостиная / Фото Джонатана Бонда

Пастельные оттенки

Для любителей спокойного интерьера подойдет сочетание пастельных оттенков красного и желтого цветов – пыльная роза, коралловый, холодный масляный, лимонный и тому подобное. Они создадут приглушенную цветовую схему, которая будет отличаться своим уютом и энергичностью.



Приглушенный интерьер кухни / Фото Мэри Уодворс

Яркие желтый и красный

Если вы любите смелый и эклектичный интерьер, то почему не поэкспериментировать с яркими цветами? Яркие оттенки красного и желтого сделают пространство более энергичным и динамичным.

Это сочетание вызывает энергию и страсть, что делает его идеальным для оживленных помещений с интенсивным движением людей, таких как коридор. Если продуманно сбалансировать, то интерьер будет привлекательным и динамичным, а не чрезмерным. Сочетайте эти цвета с серой краской, чтобы добавить ощущение покоя и красиво обосновать схему,

– советует дизайнер Рут Моттерсхед.



Яркий коридор / Фото Little Greene

Осенняя эстетика

Насыщенные оттенки желтого и красного – бордовый, охра – могут создать роскошное сочетание в интерьере. Эти теплые осенние оттенки идеально подойдут для гостиной, кухни или спальни.



Дизайн кухни / Фото deVOL Kitchens

Кстати, если вы хотите добавить эстетику красного и желтого в свое пространство, то необязательно красить стены или покупать новую мебель. Эти цвета можно добавить и благодаря деталям – коврик, ваза, подушки, искусство и тому подобное.