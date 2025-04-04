Поєднати червоний та жовтий може бути складно. Та якщо вам це вдасться – результат вразить. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Homes and Gardens.

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Дизайнери вважають червоний і жовтий – культовим поєднанням. Та при цьому визнають – ці кольори настільки вимогливі та динамічні, що багато людей бояться з ними експериментувати. Однак це поєднання – позачасове і дуже вишукане. Тому варто знати секрети його правильного створення.

Якщо ви використовуєте глибокий, насичений червоний колір як основний у просторі, то я б вибрала світліший і м'який жовтий або нейтральний із жовтим відтінком для оздоблення. Це забезпечить потрібний контраст і баланс у просторі, не перевантажуючи його,

– сказала менеджер з маркетингу кольорів Benjamin Moore paints Аріанна Бароне.

Земляні відтінки червоного і жовтого

Насичені глиняні кольори, коричнево-гірчичні та теплі медові – це все про натуральне поєднання червоного та жовтого. Вони бадьорі вдень та затишні ввечері, а тому стануть ідеальними для вітальні. На фото нижче дизайнери зробили жовтий колір основним, а приглушений червоний – акцентним. Щоб не перенавантажувати простір надто яскравими відтінками, вони використали диван у червону та жовту смужку.



Затишна і тепла вітальня / Фото Джонатана Бонда

Пастельні відтінки

Для любителів спокійного інтер'єру підійде поєднання пастельних відтінків червоного і жовтого кольорів – пильна троянда, кораловий, холодний масляний, лимонний тощо. Вони створять приглушену колірну схему, яка вирізнятиметься своїм затишком та енергійністю.



Приглушений інтер'єр кухні / Фото Мері Водворс

Яскраві жовтий і червоний

Якщо ви любите сміливий та еклектичний інтер'єр, то чому не поекспериментувати з яскравими кольорами? Яскраві відтінки червоного та жовтого зроблять простір більш енергійним і динамічним.

Це поєднання викликає енергію та пристрасть, що робить його ідеальним для жвавих приміщень з інтенсивним рухом людей, таких як коридор. Якщо продумано збалансувати, то інтер'єр буде привабливим і динамічним, а не надмірним. Поєднайте ці кольори з сірою фарбою, щоб додати відчуття спокою та красиво обґрунтувати схему,

– радить дизайнерка Рут Моттерсхед.



Яскравий коридор / Фото Little Greene

Осіння естетика

Насичені відтінки жовтого і червоного – бордовий, вохра – можуть створити розкішне поєднання в інтер'єрі. Ці теплі осінні відтінки ідеально підійдуть для вітальні, кухні чи спальні.



Дизайн кухні / Фото deVOL Kitchens

До речі, якщо ви хочете додати естетику червоного і жовтого у свій простір, то не обов'язково фарбувати стіни чи купувати нові меблі. Ці кольори можна додати і завдяки деталям – килимок, ваза, подушки, мистецтво тощо.