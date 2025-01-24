"Нічого не робити" – нова данська філософія: як облаштувати інтер'єр у цьому стилі

Нідерланди славляться не лише стилем хюґе, а й niksen. Ба більше, ця філософія невдовзі може стати навіть популярнішою за хюґе, і вона вже активно впливає на дизайн інтер'єру.

Філософія "нічого не робити"

Niksen – у перекладі з нідерландської означає "нічого не робити". Саме це мистецтво цілеспрямованого неробства набирає зараз популярності. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Livingetc.

Читайте також "Дружина мафіозі" і "міська тітка": відомі найбільші тенденції у дизайні інтер'єру у 2025 році

Niksen пропонує відмовитися від продуктивності та прийняти просту радість буття.

Niksen – це тихий час простою, коли можна знайти момент розслабитися і, можливо, трохи поміркувати. Не треба читати книги, дивитися телевізор чи переглядати соцмережі. Ця філософія більше про стан, коли ви просто дивитися у вікно, сидите на місці чи оглядає кімнату,

– пише Ольга Меккінг у своїй книзі про niksen.

Цю практику запросто можна перенести у дизайн інтер'єру. Потрібно створити простір, який сприятиме концепції "нічого не робити".

Простір у стилі niksen

Створіть зону без технологій

Дизайнерка інтер'єру Тіффані Метьюз радить створити у домі простір, у якому ви зможете відпочити без гаджетів. Натомість розмістіть на журнальному столику книги чи журнали, які будуть завжди під рукою.



Зона відпочинку без сучасних технологій / Фото Ніколь Францен

Створіть окреме місце для відпочинку

Сучасний темп життя настільки швидкий, що потрібно виділити час, аби нічого не робити й морально відновитися. Для цього варто створити у домі місце для відпочинку. Якщо ви живете у будинку, то ідеальним варіантом буде повісити у саду гамак. На ньому можна дрімати або просто лежати й дивитися у небо під спів пташок.

У квартирі можна поставити зручне велике крісло біля вікна або у куті кімнати. Біля нього варто розмістити маленький столик, на який можна покласти свічки та ефірні олії.

Потрібно оновити меблі на кухні чи придбати нову шафу? VIYAR пропонує понад 40 000 товарів, що поєднують стиль, функціональність та високу якість. Тут кожен зможе знайти потрібне під будь-який інтерʼєр та бюджет, адже VIYAR – це швидко та зручно!

Визначте призначення кожної кімнати

Кожна кімната у домі повинна мати певну мету. Наприклад, кухня – для приготування їжі, вітальня – для роботи, спальня – для відпочинку і сну. Так ви зможете розмежувати відпочинок від роботи і викроїти спеціальні місця, у яких можна нічого не робити.

Зауважте Найбільші помилки у ремонті, про які потім усі шкодують

Як облаштувати інтер'єр у стилі niksen

Інтер'єр у стилі "нічого не робити" передбачає мінімалізм з акцентом на комфорті.

Усе, що вам потрібно, – це надзвичайно зручне крісло або шезлонг, м'яка ковдра та спокійне освітлення,

– сказала дизайнерка Аня Агарді.



Інтер'єр у стилі niksen / Фото Сари Шилдс

Ліжко з балдахіном допоможе краще розслабитися під час сну, адже у ньому ви зможете почуватися відокремленим від усього світу.

Реалізувати концепцію niksen в інтер'єрі не складно, важливо подумати про те, що приносить вам спокій і радість.