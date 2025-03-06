Там часто збирається бруд: 3 місця на кухні, які всі забувають чистити

Підтримання чистоти на кухні доволі непросте завдання, адже саме цей простір зазвичай є центром всієї оселі. Тож бруд та пил в цій зоні має здатність накопичуватися дуже швидко.

Попри те, що ми завжди пам'ятаємо протирати стільниці чи мити холодильник, все ще є багато маленьких куточків, про які ми зазвичай забуваємо. Про це пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Які місця на кухні всі забувають чистити

Всередині посудомийної машини

Поширеною помилкою є думка, що посудомийні машини самоочищаються завдяки своїй основній функції – миттю посуду. Однак це не зовсім так. З часом всередині приладу можуть накопичуватися частинки їжі та жир, що призводить до неприємних запахів і до того, що посудомийка починає працювати гірше.

Фахівці рекомендують запускати цикл чищення з оцтом чи мийним засобом приблизно раз на місяць, аби позбутися бруду та запаху. Також не варто забувати і про чищення фільтра.

Верхня частина шаф

Те, що ви не бачите верхню частину кухонних шафок, не значить, що там не осідає пил та бруд. Якщо вони не досягають стелі, то верхня частина, ймовірно, вкрита значною кількістю не тільки порошинок, але й жиру. Це може зробити поверхні липкими і не гігієнічними. Варто часто протирати цю зону, щоб пил і жир не накопичувалися.



Варто прибирати верхню частину кухонних шаф / Фото Unsplash (Lotus Design N Print)

Під електричною плитою

Чи знаєте ви, що більшість електричних плит підіймаються? І якщо ви зазирнете під неї, то можете виявити чимало крихт та бруду. Згодом це накопичення може спричинити виникнення неприємних запахів.

Тож візьміть собі за звичку принаймні раз на місяць відсувати плиту, аби прибрати звідти все сміття.