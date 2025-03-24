Як прикрасити домівку до Великодня: простий і бюджетний декор своїми руками

Великдень – одне з найсвітліших свят. Чимало хто готується до нього заздалегідь, тим паче до нього залишилося менше місяця, тож саме час подумати про тематичний декор для своєї домівки.

Багато домовласників хочуть створити унікальні великодні вироби, якими прикрасять інтер'єр своєї оселі. Чарівним варіантом поділилася користувачка тіктоку @uandriyashykk, пише 24 Канал.

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Великодній декор своїми руками

Авторка відео розповіла, що для того, щоб зробити декор, їй знадобилася звичайна паперова коробка.

З цієї коробки вона вирізала яйця та склеїла їх. Після цього вона взяла звичайний пакувальний папір та обмотала ним виріб. Далі тим папером, який залишився, вона заповнила вазон для квітів та помістила туди декоративне яйце.

Потім вона прикрасила вже майже готовий виріб. Зокрема, авторка відео додала травичку та вербові гілочки.

Декор до Великодня: дивіться відео

Цей чарівний декор однозначно створить у вашому домі весняну атмосферу. Його можна поставити в передпокої, вносячи яскраві фарби у ваш житловий простір.