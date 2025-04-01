Кухня акторки Деніз Річардс: фахівці в захваті від естетичного дизайну

Мармур – дуже популярний матеріал для дизайну кухні завдяки притаманній йому вишуканості та сучасній привабливості. Його елегантність піднімає естетику простору, сприяючи створенню більш піднесеної атмосфери.

Американська акторка Деніз Річардс вишукано облаштувала свою кухню, використовуючи мармур. Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Мармурова кухня Деніз Річардс

Деніз Річардс значною мірою використала натуральний матеріал у своїй кухні, а стіни та стільниці з білого мармуру стали основою її сучасного простору.

Експерти з дизайну вказують, що мармур на кухні забезпечує поєднання візуального інтересу та властивостей, які гарантують, що він ніколи не вийде з моди.

Натуральне каміння, таке як мармур, є популярним варіантом для стільниць, декоративних плит і підлоги завдяки розкішній обробці, яку вони забезпечують, і це продовжуватиметься і у новому році теж.

Якщо ж ви хочете використати мармур на своїй кухні, але не готові до великого ремонту, спробуйте ввести мармурові аксесуари. Зокрема, можна використати підставки, набори для приправ і миски з цього матеріалу, які настільки ж функціональні, як і декоративні. Ви також можете вибрати світлішу або темнішу мармурову обробку на основі існуючої схеми дизайну та колірної палітри на вашій кухні.