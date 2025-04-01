Американская актриса Дениз Ричардс изысканно обустроила свою кухню, используя мрамор. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Мраморная кухня Дениз Ричардс

Дениз Ричардс в значительной степени использовала натуральный материал в своей кухне, а стены и столешницы из белого мрамора стали основой ее современного пространства.

Эксперты по дизайну указывают, что мрамор на кухне обеспечивает сочетание визуального интереса и свойств, которые гарантируют, что он никогда не выйдет из моды.

Натуральные камни, такие как мрамор, является популярным вариантом для столешниц, декоративных плит и пола благодаря роскошной обработке, которую они обеспечивают, и это будет продолжаться и в новом году тоже.

Если же вы хотите использовать мрамор на своей кухне, но не готовы к большому ремонту, попробуйте ввести мраморные аксессуары. В частности, можно использовать подставки, наборы для приправ и миски из этого материала, которые столь же функциональны, как и декоративные. Вы также можете выбрать более светлую или более темную мраморную отделку на основе существующей схемы дизайна и цветовой палитры на вашей кухне.