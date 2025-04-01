Американська акторка Деніз Річардс вишукано облаштувала свою кухню, використовуючи мармур. Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Мармурова кухня Деніз Річардс

Деніз Річардс значною мірою використала натуральний матеріал у своїй кухні, а стіни та стільниці з білого мармуру стали основою її сучасного простору.

Експерти з дизайну вказують, що мармур на кухні забезпечує поєднання візуального інтересу та властивостей, які гарантують, що він ніколи не вийде з моди.

Натуральне каміння, таке як мармур, є популярним варіантом для стільниць, декоративних плит і підлоги завдяки розкішній обробці, яку вони забезпечують, і це продовжуватиметься і у новому році теж.

Якщо ж ви хочете використати мармур на своїй кухні, але не готові до великого ремонту, спробуйте ввести мармурові аксесуари. Зокрема, можна використати підставки, набори для приправ і миски з цього матеріалу, які настільки ж функціональні, як і декоративні. Ви також можете вибрати світлішу або темнішу мармурову обробку на основі існуючої схеми дизайну та колірної палітри на вашій кухні.