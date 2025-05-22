Дизайнерка назвала найгірший колір фарби для поєднання з деревом

Нині у дизайні інтер'єру панує тренд на природність. Особливе місце у ньому посідає дерево.

Дизайнерка з Вашингтона Лора Ходжес наповнює свої інтер'єри натхненням з природи та натуральними матеріалами. В інтерв'ю для Better homes and gardens вона назвала колір, який не варто поєднувати з деревиною, передає 24 Канал.

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Який колір не пасує до дерева

Мені не дуже подобається дерево з сірим відтінком. Тоді воно має неприродній вигляд,

– зізналася майстриня.

Каже, що надає перевагу насиченим, теплим тонам – від м'якого білого дуба до червоного дерева чи горіха.

Ці кольори працюють майже з будь-якою палітрою. При поєднанні з кольором ми звертаємо увагу на підтони деревини: для теплих тонів (наприклад, червоне дерево чи вишня) добре підходять синій і зелений. Для нейтральних або сіруватих (як білий дуб чи ясен) – також синій, зелений, або ж рожевий, бордовий, теплий жовтий.

Також добре поєднується з деревом теплий білий колір.