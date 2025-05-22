Дизайнер из Вашингтона Лора Ходжес наполняет свои интерьеры вдохновением из природы и натуральными материалами. В интервью для Better homes and gardens она назвала цвет, который не стоит сочетать с древесиной, передает 24 Канал.

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Какой цвет не подходит к дереву

Мне не очень нравится дерево с серым оттенком. Тогда оно имеет неестественный вид,

– призналась мастерица.

Говорит, что предпочитает насыщенные, теплые тона – от мягкого белого дуба до красного дерева или ореха.

Эти цвета работают почти с любой палитрой. При сочетании с цветом мы обращаем внимание на подтоны древесины: для теплых тонов (например, красное дерево или вишня) хорошо подходят синий и зеленый. Для нейтральных или сероватых (как белый дуб или ясень) – также синий, зеленый, или розовый, бордовый, теплый желтый.

Также хорошо сочетается с деревом теплый белый цвет.