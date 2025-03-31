Це зробить лише гірше: помилки при облаштуванні маленької кімнати

Облаштування невеликого простору потребує значних зусиль. Адже, якщо зробити це неправильно, то маленька кімната може стати ще меншою.

Дизайнери інтер'єру назвали найпоширеніші помилки, яких люди допускаються під час облаштування маленького простору. Також вони порадили, як їх можна виправити. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на The Spruce.

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Меблі з невдалими пропорціями

Неправильно підібрані меблі – це одна з найбільших помилок в інтер'єрі невеликого простору.

Під час проєктування маленьких спалень, віталень, ванних кімнат чи кухонь люди часто роблять помилку, переповнюючи свій простір занадто великими меблями,

– сказала дизайнерка Лаура Брофі.

Однак тут є й друга сторона медалі – надто маленькі меблі також можуть візуально звузити простір і створити відчуття незавершеності. Дуже важливо підібрати правильний розмір меблів, адже лише так кімната здаватиметься більшою.

Відсутність багатофункціональних деталей

В обмеженому просторі важливий кожен сантиметр. Обирати меблі або деталі, які виконують лише одну функцію, – не можна. Дизайнери радять шукати предмети, які мають корисні приховані функції. Наприклад, журнальний столик з вбудованим відсіком, розкладний диван, на якому може поміститися гість, пуфи для зберігання речей тощо.

Такі меблі максималізують простір та зменшують безлад.

Надмірне декорування

У 2025 році в тренді яскраві та еклектичні інтер'єри, однак у маленьких просторах з цим трендом варто бути обережним. Надто велика кількість різноколірних подушок чи предметів мистецтва може створити візуальний безлад і зробити кімнату тісною.



Простір переповнений деталями / Фото Unsplash

Ігнорування вертикального простору

Високі шафи для зберігання – це мастхев для маленького простору. Обирайте меблі до стелі для того, щоб використати весь вільний простір для зберігання речей. Наприклад, вузькі, але високі книжкові полиці візуально видовжать простір і при цьому не займатимуть багато місця. Те саме стосується кухні – проєктуйте кухонні шафи під саму стелю.

Нехтування освітленням

Невдале освітлення – це те, що може зробити невеликий простір ще меншим.

Освітлення відіграє вирішальну роль, тому поєднайте навколишнє, робоче та акцентне освітлення,

– порадила Брофі.

Занадто темна колірна палітра

Колір – це один з найкращих способів зробити кімнату більшою. Світлі відтінки здатні відбивати світло, то ж саме їх варто обирати для простору, який потрібно візуально збільшувати. Темні глибокі кольори працюватимуть навпаки – вони зроблять кімнату ще меншою.



Спальня у світлих кольорах / Фото Pinterest

Уникання візерунків

Якщо простір маленький, це не означає, що його потрібно облаштовувати виключно в білому кольорі і уникати цікавих елементів дизайну. Не варто боятися яскравих акцентів, адже вони лише доповнять інтер'єр і зроблять його стильнішим.